Щоденну хвилину мовчання почали проводити в Ужгороді

На площі Петефі в Ужгороді сьогодні о 8:50 зібралися небайдужі ужгородці, щоб вшанувати пам’ять загиблих українських військових та закликати інших не ігнорувати щоденну хвилину мовчання. В Ужгороді ця акція відбулась сьогодні вперше, розповіла Varosh організаторка заходу Тетяна Матвійчук.

Вона розповіла, що загальнонаціональну хвилину мовчання, яку в Україні запровадили з 16 березня 2022 року щодня дотримуються в ряді міст. В Ужгороді про цю хвилину мовчання оголошують лише біля залізничного вокзалу та на площі Поштовій. В інших частинах міста про це ніхто не пам’ятає і не нагадують, ніхто не зупиняється.

— Є ГО “Вшануй”, яка популяризує Хвилину мовчання і культуру пам’яті в містах України, — каже Тетяна Матвійчук. — Мені хороша знайома, подруга парамедикині Ірини Цибух, запропонувала почати такі акції в Ужгороді. Торік Ірина загинула, в її пам’ять ми на Театральній площі співали 10 пісень, як вона хотіла, і для мене це справа честі — продовжити її ідею переосмислення Хвилини мовчання і нагадувати людям про її необхідність. Основна ідея Іри була в тому, щоб ці акції об’єднували небайдужих людей. Тому що коли ти зупиняєшся, а всі інші продовжують іти, то ти відчуваєш себе трішки ізольовано. А коли люди збираються з плакатами, з фото загиблих синів, то перехожі, бачачи це, згадують про цю акцію, приєднуються і це спонукає переосмислити своє життя, згадати близьких чи друзів, які загинули, або перебувають на фронті. Це про підтримку, про ту єдність, якої нам іноді не вистачає.

Акція тривала з 8:50 до 9:03. О 9-тій учасники увімкнули сповіщення про хвилину мовчання, звук метронома, і після хвилини розійшлися.

Тетяна Матвійчук сказала: такі нагадування про хвилину мовчання будуть відбуватися в Ужгороді двічі на тиждень – у середу на площі Петефі та у суботу на площі Корятовича біля ринку. Початок – о 08:50. В неділю проходить акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти.

Долучитися до команди можна в Телеграм-групі “Ужгород. Вшануй. 9:00” та в Інстаграмі ГО “Вшануй”.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Анни Семенюк

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