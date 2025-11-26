Що робити, коли “кронують” дерево в місті? Інструкція для ужгородців

Некваліфікована обрізка дерев, або ж “кронування” в Ужгороді не раз викликало обурення серед містян. Зареєстрована петиція до міськради з проханням більш якісно доглядати за зеленими насадженнями не дала очікуваного результату. Тож у грудні 2024 року ужгородки Євгенія Мучичка та Дзвінка Білоног заснували ініціативу та групу у фейсбуці “Міські дерева (Ужгород)”, а вже у квітні, у співпраці з ГО “Активна громада” оголосили про формування ініціативної групи “Захисників міських дерев Ужгорода”. Загалом надійшло понад 30 заявок від містян.
З того часу ужгородці спільно пильнують, аби комунальні служби доглядали за деревами, а не нівечили їх:
— Ми не проти догляду за деревами — аварійні та сухі гілки, які несуть загрозу, на здорових рослинах потрібно видаляти. Але ми проти створення видимості активної діяльності ціною здорових дерев, яких критично бракує нашому місту, — кажуть активісти на сторінці “Міські дерева (Ужгород)”.
Фахівця з догляду та обрізки дерев в Ужгороді нема, як пояснює міська влада, через брак коштів. Тому комунальні служби діють на власний розсуд. У квітні 2024 року керівництво Підзамкового парку запросило кваліфікованого арбориста з Хуста Роберта Альбрехта, який самотужки навчився цьому фаху, оглянути і обрізати кілька найстаріших дерев у парку. Після обрізки гілок фахівець розповів працівникам КШЕПу основні правила проведення таких робіт. Однак у КШЕПі Varosh сказали, що їхні працівники добре знають, як працювати з деревами, бо ж “за 2 роки навчилися”.
На зустріч також запрошували й ТОВ “Зеленгосп-Ужгород”, яка теж надає послуги з обрізки дерев, як підрядна організація, але їхні представники не долучилися.
У групі “Міські дерева (Ужгород)” регулярно публікують дописи про те, як виглядало дерево “до” та “після” кронування, аналізують ці кейси та закликають містян також долучатися до ініціативи.
— Місія групи, перш за все, просвітницька. Важливо, щоб містяни орієнтувалися, як через запити та безпосередньо на локаціях обрізки дерев вступати у дискусії з виконавцями робіт, з працівниками профільного відділу міськради, які видають документи на обрізки та ДЕІ, — пояснює Дзвінка Білоног.
До речі, під час дослідження питання якісного догляду за деревами учасниці групи “Міських дерев” знайшли у вільному доступі інформацію про Європейські стандарти догляду за деревами українською мовою.
— Тобто алгоритм дій з покращення послуг існує, він доступний, але, як бачимо, сьогодні відсутня політична воля від міськради для вирішення проблеми. А це питання болюче не лише для Ужгорода, а й для всієї країни, — додає Дзвінка Білоног.
Тож якщо арбориста в місті нема, а до вас у двір чи на сусідню вулицю приїхала автівка з краном (він же — автогідропідіймач) і вочевидь збираються обрізати, на перший погляд, здорове дерево — що робити?
Ужгородка, співзасновниця фейсбук-групи “Міські дерева. Ужгород” Євгенія Мучичка, на основі власного досвіду та інформації від вінницького Інституту розвитку міста підготувала алгоритм, як діяти, якщо ви стали свідком кронування дерев.
— Усі ці дії швидше за все не допоможуть вберегти дерево, свідком обрізки якого ви стали, але будуть чітким індикатором небайдужості громади до цього питання. Чим більше уваги з боку громади — тим краще. Наша кінцева мета — домогтись анонсування планованих робіт з обрізки, щоб мати можливість запрошувати представників ДЕІ, небайдужих містян та максимально запобігати знищенню дерев, — кажуть активісти в групі.
Після спілкування з працівниками надішліть “Запит на доступ до публічної інформації” до міської ради на ім’я міського голови з проханням надати інформацію щодо факту обрізки дерев. Це можна зробити наступним чином.
“Відповідно до Закону України від 13.01.2011 2939-VI Про доступ до публічної інформації прошу надати наступну інформацію:
Відповідь прошу надіслати мені на вказану електронну адресу (вказати) у терміни, визначені законодавством України.
Дата та підпис.
— Збережіть документ у форматі .pdf та надішліть запит на електронну адресу: umr@rada-uzhgorod.gov.ua, — каже ужгородка Дзвінка Білоног.
Маючи відповіді від міськради та виконавця, а також фото дерева до і після обрізки — можна подати скаргу на виконавців робіт з обрізки у ДЕІ.
Кожною з таких історій незалежно від результату Ініціативна група “Міські дерева” закликає ділитися публічно.
— Ми повинні навчитися вимагати якісної роботи від працівників муніципалітету та комунальних підприємств міста, адже на все йдуть немалі кошти (на обрізку дерев у т.ч.), з міського бюджету — отже наші з вами податки, — наголошують захисники міських дерев.
Зоряна Попович, Varosh
Фото: зі сторінки групи “Міські дерева (Ужгород)” у фейсбуці
