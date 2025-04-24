У межах Українського тижня імунізації завтра, в п’ятницю, 25 квітня, на площі Театральній в Ужгороді пройде акція “Містечко здоров’я”. З 9:00 до 15:00 в мобільному хабі – автобусі «Вакцинація на захисті вашого здоров’я» працюватимуть вакцинальні бригади медичних працівників «Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги», які проводитимуть безкоштовні щеплення від дифтерії, правця, COVID-19 та інших інфекційних хвороб.

Дітей та підлітків (за згодою батьків) вакцинуватимуть від дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту, корі, епідемічного паротиту, краснухи й інших небезпечних інфекційних хвороб.

Також. як повідомляє Ужгородська міськрада, на площі можна буде отримати інші безоплатні медичні послуги: вимірювання показників артеріального тиску, цукру в крові, сатурації (насичення крові киснем); проведення дерматоскопії, медичного огляду й консультації з вакцинації. Проводитимуть тестування інфекційних хвороб – гепатит «С», «В», ВІЛ, ІПСШ — швидкими тестами, скринінг діагностики найбільш розповсюджених хвороб (ССХ, цукрового діабету, ожиріння, онкозахворювань тощо).

Водночас можна буде долучитися до інформаційно-роз’яснювальних бесід, квестів, зокрема серед учасників розповсюджуватимуть інформаційні матеріали, буклети, листівки з питань популяризації важливості проведення профілактичних щеплень від небезпечних інфекційних хвороб.

Поряд на площі працюватиме дитячий куточок, у якому дітки малюватимуть на фліпчарті, розфарбовуватимуть персонажів у книжках-розмальовках «Казка про те, як стати героєм», «Чарівна парасолька» та «Вакциновані – захищені», гратимуть у настільну гру «Цікаві факти про вакцинацію» і в інші інтерактивні забави.

Додамо, що Європейський тиждень імунізації відзначають з 27 квітня по 03 травня 2025 року під національним гаслом «Вакцинація рятує життя. Подбайте про себе та рідних – зробіть щеплення».

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

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