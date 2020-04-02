Ще у чотирьох закарпатців взяли аналізи на коронавірус: В Ужгороді почали діяти мобільні бригади інфекціоністів

1 квітня лікар Віктор Петров виїхав до чотирьох пацієнтів з підозрою на COVID-19 в Ужгороді. Віктор є міським інфекціоністом, приймає у кабінеті № 58 Ужгородської міської поліклініки, а також очолює приватний медичний центр Prevention. Власне, чому він самотужки поїхав до цих хворих, аби взяти зразки для аналізу? Як він це виконав, і що планує робити надалі? Віктор розповідає в інтерв’ю виданню Varosh.

Вчора, 1 квітня, міський інфекціоніст припустив, що у чотирьох його амбулаторних пацієнтів у поліклініці є підозра на коронавірус. Вони всі перебували вдома.

«Що спонукало мене до дій? Одного з хворих я направив в інфекційну лікарню, але його не прийняли. А у цієї людини вже були два інфаркти і порушення дихання. Я почав з’ясовувати, яким чином його можна оглянути. Виявляється, обстежувати не можна, тобто я, як лікар поліклініки, не міг його направити».

За словами Петрова, є певний алгоритм надання медичної допомоги підозрюваним на COVID-19, згідно наказу №49 управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради, прийнятого 30 березня 2020 року.

Віктор пояснює, якщо людина хоче пройти тестування, то має звернутися до свого сімейного лікаря. Він визначає стан пацієнта, у разі підозри на коронавірус заповнює форму № 058 екстреного повідомлення про інфекційне захворювання. Протягом двох годин лікар має зателефонувати до Ужгородської міськрайонної філії ДУ “Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України”, де дають погодження на забір матеріалу. Відтак бригада виїжджає за відповідною адресою і доставляє зразки у лабораторію особливо небезпечних досліджень ДУ “Закарпатський лабораторний центр МОЗ України”. Там аналіз проводиться методом ПЛР. Уся процедура для пацієнта є безкоштовною.

«В ідеалі аналіз можна провести протягом п’яти годин. Якщо результат позитивний, тоді терміново слід організовувати обстеження контактних осіб».

А тепер повернімося до того, чому Петров вирішив діяти самостійно.

«Я вирішив зареєструвати своїх пацієнтів, я робив це як лікар-інфекціоніст. А потім виявилося, що нема кому відбирати у хворих зразки, нема транспорту, захисних костюмів, пробірок, тампонів, нема нічого. Я організував костюми, пробірки, тампони, сумку-холодильник, холодові елементи, авто. Зв’язався з епідвідділом Ужгородської міськрайонної філії ДУ “Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України” , зареєстрував це все у базі. Лікар-епідеміолог дала мені добро виконувати. І я у всіх чотирьох пацієнтів узяв матеріал для аналізу, відвіз зразки у лабораторію особливо небезпечних досліджень ДУ “Закарпатський лабораторний центр МОЗ України».

Матеріали були направлені у лабораторію 1 квітня, обідньої пори. Станом на 20.00 середи Петров ще не мав результатів. У четвер, о 16.30, він повідомив, що всі результати – попередньо негативні.

А зараз нагадаємо, яке рішення ухвалило управління охорони здоров’я. На сайті Ужгородської міськради йдеться, що з 29 березня 2020 року Україна працює за оновленими медичними стандартами надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Як інформують в управлінні охорони здоров’я, 30 березня були створені мобільні бригади, які виїжджатимуть до пацієнтів, аби забирати матеріал для тестування на коронавірус, та передаватимуть зразки у лабораторію особливо небезпечних досліджень ДУ “Закарпатський лабораторний центр МОЗ України”. Це має значно зменшити мобільність ужгородців, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів.

Петров переконує, в Ужгороді ще жодного разу бригада не виїжджала до амбулаторних хворих додому. Цю інформацію нашому виданню підтвердили в Ужгородській міськраді.

Відтак Віктор вирішив врешті апробувати весь алгоритм.

«Цей алгоритм по суті вперше апробований, бо в Ужгороді ще не обстежено жодного амбулаторного пацієнта. Це перші чотири випадки. Моя позиція така – якщо у четвер вони не запустять роботу, то це буде велика катастрофа для Ужгорода».

Лікар каже, що прагнув показати своїм хворим, що місту не байдуже, а також продемонструвати всім іншим, що реально організувати роботу мобільних бригад.

«Так, вчора виїхала моя бригада, аби заохотити інших, що вже нарешті треба щось робити, не можна залишати цих людей наодинці – нетестованих, необстежених».

На думку Петрова, Ужгород діє надто повільно.

«Я бачу, що місто дуже повільно реагує на це. Бригади мали бути створені ще раніше, а вони досі не функціонують. Не можна зволікати, тому нам терміново треба було щось робити».

Лікар обіцяє: щоп’ятниці готова виїжджати бригада від медичного центру Prevention. Він зазначає, що має необхідне устаткування й очолюватиме бригаду. Разом з ГО “Медичний правозахист” Петров збирає кошти на потрібне оснащення, ось у четвер відвезе 200 захисних костюмів по всім лікарням Ужгорода.

Також лікар підкреслює, що тестування провів безкоштовно, і воно завжди має бути винятково безкоштовним.

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Телефон цілодобової гарячої лінії Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги: 050-423-22-18.

Тексти і відео на тему:

Евеліна Гурницька, Varosh