Ще по 5 LED-ламп можуть обміняти пенсіонери у відділенях Укрпошти

Додатково обміняти до 5 нових LED-ламп можуть пенсіонери у найближчих відділеннях Укрпошти. Для цього потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та активний номер телефону.

Старі лампочки для обміну мати з собою не обов’язково.

Їх можна принести до відділень Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п’яти додаткових світлодіодних ламп, — пишуть на сторінці Закарпатської ОВА.

“Від початку старту Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили вже понад 26 млн ламп. Наразі ще 14 млн енергозберігаючих ламп доступні для обміну”, — йдеться в повідомленні.

Такий обмін здійснюють у рамках програми ЄС та Уряду, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Нагадаємо, цю програму Уряд вперше запустив у кінці січня 2023 року. Тоді обмін здійснювався у розрахунку 5 на 5 в одні руки.

Varosh,

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