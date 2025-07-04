Ще один закарпатець повернувся з російського полону під час обміну

Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, додому з російського полону повернулися оборонці з категорії “поранені та важкохворі”, а також “молодші 25 років”.

За інформацією президента Володимира Зеленського, більшість визволених перебували в російському полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених — захисники, які боронили країну на різних ділянках фронту: Донеччини, Луганщини, Харківщини та Херсонщини, Маріуполя. Додому також повернулися незаконно засуджені цивільні українці.

Серед звільнених військовослужбовців — представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

У списку визволених є як солдати та сержанти, так і офіцери. Серед них — оборонці Маріуполя, які понад три роки провели у ворожому полоні.

Наймолодшому з повернутих — лише 20 років, найстаршому — 59.

Разом із групою звільнених з полону додому також повернувся закарпатець, мешканець села Невицьке Ужгородського району – військовий ЗСУ Мирослав Балога, повідомила очільниця ГО “Волонтери Закарпаття” Власта Рейпаші.

Звільнені отримають повну медичну допомогу, пройдуть фізичну та психологічну реабілітацію, а також матимуть право на всі належні державні виплати за час перебування в полоні.

У Координаційному штабі зазначають, що процес обміну триває, а остаточну кількість звільнених буде оголошено після завершення всіх процедур.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Головне фото: сторінка Мирослава Білецького у Фейсбуці

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