Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Ще один закарпатець повернувся з російського полону під час обміну

4 Липня 2025 207

Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Як повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, додому з російського полону повернулися оборонці з категорії “поранені та важкохворі”, а також “молодші 25 років”.

За інформацією президента Володимира Зеленського, більшість визволених перебували в російському полоні ще з 2022 року.

gal-301014
gal-301007

Серед звільнених — захисники, які боронили країну на різних ділянках фронту: Донеччини, Луганщини, Харківщини та Херсонщини, Маріуполя. Додому також повернулися незаконно засуджені цивільні українці.

Серед звільнених військовослужбовців — представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

У списку визволених є як солдати та сержанти, так і офіцери. Серед них — оборонці Маріуполя, які понад три роки провели у ворожому полоні.

Наймолодшому з повернутих — лише 20 років, найстаршому — 59.

gal-300993
gal-301000

Разом із групою звільнених з полону додому також повернувся закарпатець, мешканець села Невицьке Ужгородського району – військовий ЗСУ Мирослав Балога, повідомила очільниця ГО “Волонтери Закарпаття” Власта Рейпаші.

Звільнені отримають повну медичну допомогу, пройдуть фізичну та психологічну реабілітацію, а також матимуть право на всі належні державні виплати за час перебування в полоні.

У Координаційному штабі зазначають, що процес обміну триває, а остаточну кількість звільнених буде оголошено після завершення всіх процедур.

gal-300979
gal-300972
gal-300986

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Головне фото: сторінка Мирослава Білецького у Фейсбуці

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# varosh # закарпатець обмін полон # новини Varosh # обмін полоненими # повернення з полону # повернувся з полону

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Мексика, Тайвань і Люксембург. Стало відомо, де і скільки мер Ужгорода пробув у закордонних відрядженнях

Міжнародний проєкт для пом’якшення змін клімату стартує в Ужгороді

Безплатний проїзд для українців у Будапешті продовжили ще до 31 грудня

Три компанії із Закарпаття увійшли до рейтингу Forbes Next 250