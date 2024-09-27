Ще один водозабір у Мукачеві обладнали сонячними панелями

Сонячна електростанція дозволить зменшити споживання електроенергії та має забезпечити безперебійну роботу водозабору у період знеструмлень.

22 сонячні панелі встановили на водозаборі «Ключарки» у Мукачеві, повідомляють у Мукачівській міській раді.

Встановлена на водозаборі сонячна електростанція має загальну потужність 10 кВт і працює за принципом безперервного споживання виробленої електроенергії. За добу вона генеруватиме близько 90 кВт і в сонячну погоду зможе повністю забезпечити енергоспоживання водозабору, розповів заступник директора міськводоканалу Олександр Суворов.

Водозабір «Ключарки» забезпечує водою мікрорайон «Паланок». Він став другим таким об’єктом у місті, де встановили сонячні панелі: до цього сонячну електростанцію загальною потужністю 20 кВт обладнали також на водозаборі «Севастопольський».

«Друга електростанція на водозаборі «Ключарки» має меншу потужність, оскільки там менше споживання. Але ми вже бачимо ефект: за добу при гарних умовах вона генерує близько 80-90 кВт електроенергії. Тоді як відповідно до річної аналітики по водозабору «Севастопольський», це 35% економії електроенергії», – сказав Олександр Суворов.

Надалі сонячні панелі планують встановити на всіх водозаборах та каналізаційно-насосних станціях міста. У міській раді розраховують, що завдяки використанню сонячних панелей вдасться зменшити споживання водоканалом електроенергії до 40% та забезпечити сталу роботу водозаборів у період ймовірних блекаутів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Shutterstock

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