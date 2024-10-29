Ще один платний паркувальний майданчик запрацює в Ужгороді

Від середи, 30 жовтня, в Ужгороді починає функціонувати новий майданчик із платного паркування на локації «пл. Корятовича – вул. Олександра Духновича».

Запуск нового платного майданчика на вказаній локації анонсували в Ужгородській міській раді.

Місця платного паркування будуть позначені відповідною дорожньої розміткою та знаками.

Година паркування коштує 25 грн.

Як розповідав у березні поточного року керівник КП “Ужгородпарксервіс” Юрій Білавич паркомісця облаштовують, відповідно до конкурсу, оголошеного міською радою. Так, на останньому конкурсі були залучені локації на Фединця, Корятовича, Капушанській та Корятвича-Духновича. Власне, на останній локації тепер і запроваджують платне паркування.

Тоді ж він розповів, що вже є документація на наступну локацію з платними парковками — це перехід вулиці Капушанської на Льва Толстого, де планують облаштувати 70 паркомісць. Також у проєктній розробці проспект Свободи — паркувальні місця в “кишеньках” проспекту.

Нагадаємо, платне паркування в центральній частині Ужгорода запровадили у лютому 2023 року.

Заплатити за паркування на паркувальних майданчиках в Ужгороді можна через спеціальний додаток «Smart Uzhhorod» , відсканувавши QR-код з інформаційної таблички або терміналу.

Також заплатити за паркування можна готівкою та карткою у синіх терміналах.

Плата стягується із 8:00 до 19:00 у будні, у вихідні паркування – безоплатне. Тарифікація погодинна, перші 10 хв – безплатно.

Паркування для людей з інвалідністю – безоплатне у відокремлених місцях.