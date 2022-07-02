Ще один патріотичний мурал з’явився на будинку в Ужгороді

Художниця Катерина Туз намалювала мурал на стіні будівлі стоматологічної клініки “Естет”, що по вулиці Собранецькій в Ужгороді. Каже, що працювала над малюнком на стіні площею близько 150 кВ м 7 днів.

— Чесно, не буду казати, що це було легко, — каже вона. — Працювала майже всліпу. Було важко прицілитись, розрахувати, який має бути розмір очей, губ… Та й риштування заважали знизу подивитись, що взагалі виходить, тому без помилок не обійшлось.

Катерина Туз сказала, що маккет малюнку зробила сама і виконувала роботу також сама. За словами художниці, лапки синички і підборіддя дівчини перероблялись разів 10.

Поряд із малюнком дівчини у вінку з синичкою на руфі — рядки з вірша Ліни Костенко: “Чи справді вірив я у перемогу в такій важкій, нерівній боротьбі. Так, вірив я. Найперше вірив — Богу. І вірив людям. Людям і собі.”

Varosh

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