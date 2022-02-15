Ще один крок до екологічного споживання. В Ужгороді почали подавати каву в їстівних горнятках

Скільки разів ви сьогодні пили каву? А скільки із паперових стаканчиків? Думаєте, що це екологічно? Змушені розчарувати!

Насправді кавові стаканчики роблять зі сплаву паперу та пластику. Так, всередині цього виробу є пластик! Інакше б він не витримав високу температуру та пропускав рідину.

Враховуючи такий склад, стаканчик фактично не можна переробити. Тож після 15 хвилин використання йому ще довго лежати десь на смітнику. А ще такий стаканчик – результат вирубки дерев, значної кількості використаної води та енергії. Й до речі, коли папір гниє на звалищі, він виділяє метан, що у 25 разів токсичніший за CO2. А пластик, як відомо, взагалі розкладається на мікроскопічні шматочки та сотні років забруднює ґрунти і воду.

Декілька порад, що дозволять насолоджуватися кавою та водночас дбати про довкілля:

Готуйте каву вдома або пийте там, де її продають у керамічних кружках.

Використовуйте термокружку – вона зберігає температуру і довго служать.

Або обирайте їстівний печиво стаканчик CUPFFEE.

CUPFFEE – це смачний, їстівний стаканчик-печиво, який доповнить вашу каву чи десерт. Він не змінює смак напою та має суперздатність зберігати свою хрусткість. CUPFFEE не залишає після себе слідів розпаду, тобто повністю біорозкладний. Це робить його альтернативою будь-якому іншому пластиковому чи паперовому посуду.

Стаканчик витримує температуру рідини до 85С. CUPFFEE збереже свою хрусткість до 40 хвилин.

Як великий стаканчик (105 кал), так і малий (56 кал) є низькокалорійними.

Стаканчик зроблено з натуральних інгредієнтів, не містить ГМО, барвників, підсолоджувачів чи консервантів. CUPFFEE не містить інгредієнтів тваринного походження, що робить його суцільно вегетаріанським.

Varosh