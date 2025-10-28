Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Ще на місяць продовжили обмеження руху через міст на українсько-румунському кордоні

28 Жовтня 2025 26

Ще на 33 дні продовжили обмеження автомобільного руху на кордоні України з Румунією, у пункті пропуску “Солотвино — Сігету Мармацієй”. Обмеження ініціювала Румунія у звʼязку з продовженням ремонту мосту через р. Тиса, повідомляють у Державній митній службі України.

“Як зазначає румунська сторона, автомобільний рух буде закритий для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту з 27 жовтня, терміном на 33 дні у проміжок часу з 9:00 по 15:30 год. У цей період пішохідний доступ здійснюватиметься у звичайному режимі”, — йдеться в повідомленні.

старий міст через Тису 3

Так виглядав міст до ремонту. Фото Закарпатської митниці

Нагадаємо, мова йде про старий 100-літній міст, збудований Румунією, між пунктами пропуску “Сігету Мармацієй” та “Солотвино” на румунсько-українському кордоні. Ремонтні роботи, які почалися на початку липня, здійснює румунська сторона. Тоді планували вкластися у два місяці.

міст через Тису 1

Вже на початку жовтня в Закарпатській ОВА повідомили: стан виконання будівельних робіт становить 87%: металева конструкція дорожнього мосту повністю змонтована; облаштовані зʼїзди з обох боків переходу; триває монтаж поруччя, тротуарів, підключення зовнішнього освітлення тощо.

Зоряна Попович, Varosh
Фото: президента ради повіту Марамуреш Габріель-Валер Зетея/Закарпатська ОВА

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# Державна митна служба України # міст на кордоні з Румунією # міст через Тису # новини Varosh # пункт пропуску # Сіету Мармацієй-Солотвино

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Лауреатів конкурсів “Мистецтво книги” та “Майбутній ілюстратор” відзначили в Ужгороді. Хто став переможцями

Через Ясіня до Венеції: скульптура “Оригамі Олень” подорожує Україною перед Венеціанським бієнале

“Книга Фест 2025” в Ужгороді: нові видання, авторські зустрічі й підтримка ЗСУ

Тиждень у місті: афіша подій в Ужгороді 27-30 жовтня