Ще на місяць продовжили обмеження руху через міст на українсько-румунському кордоні

Ще на 33 дні продовжили обмеження автомобільного руху на кордоні України з Румунією, у пункті пропуску “Солотвино — Сігету Мармацієй”. Обмеження ініціювала Румунія у звʼязку з продовженням ремонту мосту через р. Тиса, повідомляють у Державній митній службі України.

“Як зазначає румунська сторона, автомобільний рух буде закритий для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту з 27 жовтня, терміном на 33 дні у проміжок часу з 9:00 по 15:30 год. У цей період пішохідний доступ здійснюватиметься у звичайному режимі”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мова йде про старий 100-літній міст, збудований Румунією, між пунктами пропуску “Сігету Мармацієй” та “Солотвино” на румунсько-українському кордоні. Ремонтні роботи, які почалися на початку липня, здійснює румунська сторона. Тоді планували вкластися у два місяці.

Вже на початку жовтня в Закарпатській ОВА повідомили: стан виконання будівельних робіт становить 87%: металева конструкція дорожнього мосту повністю змонтована; облаштовані зʼїзди з обох боків переходу; триває монтаж поруччя, тротуарів, підключення зовнішнього освітлення тощо.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: президента ради повіту Марамуреш Габріель-Валер Зетея/Закарпатська ОВА

