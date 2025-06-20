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Ще двоє закарпатців повернулися з російського полону

20 Червня 2025 222

Сьогодні, 20 червня відбувся черговий етап обміну полоненими в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

З російської неволі повернули ще одну групу захисників у категорії “важкопоранені та тяжкохворі”. Всі вони мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров’ям, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Серед звільнених з російського полону оборонців — військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Усі звільнені — це військові з солдатського та сержантського складу.

Поміж визволених є й оборонці Маріуполя, які перебували в полоні ще з 2022 року.

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За інформацією голови ГО “Волонтери Закарпаття” Власти Рейпаші, разом із групою визволених військовополонених додому також повернулися двоє закарпатців: Юрій Пайда та Мирослав Сачко.

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“Усі звільнені сьогодні Оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги”, — йдеться у повідомленні Координаційного штабу.

Після повернення військові пройдуть комплексні медичні обстеження, лікування та реабілітацію у спеціалізованих медичних закладах. Їм буде надана необхідна допомога, відновлено документи та виплачено грошове забезпечення за час перебування у полоні.

Процес обміну триває. Остаточна кількість звільнених буде оголошена після завершення всіх відповідних процедур.

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Чергову групу захисників повернули з російського полону в Україну

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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