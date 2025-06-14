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Новини

Ще двоє закарпатців повернулися додому з російського полону

14 Червня 2025 2

Сьогодні, 14 червня, відбувся черговий етап великого обміну військовополоненими згідно з домовленостями у Стамбулі у категорії “поранені та важкохворі”.

Як повідомляє президент України Володимир Зеленський, це вже четвертий обмін полоненими за тиждень.

З російського полону повернули групу важкохворих, тяжкопоранених захисників та молоді, повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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За інформацією керівниці ГО “Волонтери Закарпаття” Власти Рейпаші, серед звільнених з російського полону також і чотири захисники з Закарпаття.

Так, на рідну землю повернулися: Іван Бобрушко та Дмитро Смоляк.

Про повернення закарпатців із полону повідомив також представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков.

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Більшість визволених сьогодні захисників – офіцери. Також частина звільнених – молодші 25 років. Переважна більшість звільнених сьогодні оборонців перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Загалом додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.

Всі вони воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

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Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі”, – повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Як повідомляв Varosh, 10 травня з російського полону також повернулися троє закарпатців: Віктор Селіщев, Василь Козар та Федір Дубляк.

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Черговий етап великого обміну військовополоненими

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінки Володимира Зеленського та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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