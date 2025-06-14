Ще двоє закарпатців повернулися додому з російського полону

Сьогодні, 14 червня, відбувся черговий етап великого обміну військовополоненими згідно з домовленостями у Стамбулі у категорії “поранені та важкохворі”.
Як повідомляє президент України Володимир Зеленський, це вже четвертий обмін полоненими за тиждень.
З російського полону повернули групу важкохворих, тяжкопоранених захисників та молоді, повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
За інформацією керівниці ГО “Волонтери Закарпаття” Власти Рейпаші, серед звільнених з російського полону також і чотири захисники з Закарпаття.
Так, на рідну землю повернулися: Іван Бобрушко та Дмитро Смоляк.
Про повернення закарпатців із полону повідомив також представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков.
Більшість визволених сьогодні захисників – офіцери. Також частина звільнених – молодші 25 років. Переважна більшість звільнених сьогодні оборонців перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.
Загалом додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.
Всі вони воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.
“Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі”, – повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Як повідомляв Varosh, 10 травня з російського полону також повернулися троє закарпатців: Віктор Селіщев, Василь Козар та Федір Дубляк.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Фейсбук-сторінки Володимира Зеленського та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
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