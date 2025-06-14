Ще двоє закарпатців повернулися додому з російського полону

Сьогодні, 14 червня, відбувся черговий етап великого обміну військовополоненими згідно з домовленостями у Стамбулі у категорії “поранені та важкохворі”.

Як повідомляє президент України Володимир Зеленський, це вже четвертий обмін полоненими за тиждень.

З російського полону повернули групу важкохворих, тяжкопоранених захисників та молоді, повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За інформацією керівниці ГО “Волонтери Закарпаття” Власти Рейпаші, серед звільнених з російського полону також і чотири захисники з Закарпаття.

Так, на рідну землю повернулися: Іван Бобрушко та Дмитро Смоляк.

Про повернення закарпатців із полону повідомив також представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Закарпатській області Андрій Крючков.

Більшість визволених сьогодні захисників – офіцери. Також частина звільнених – молодші 25 років. Переважна більшість звільнених сьогодні оборонців перебувала в неволі з 2022 року. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя.

Загалом додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.