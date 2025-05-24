Ще 6 закарпатців повернулися з російського полону під час обміну

Сьогодні, 24 травня, відбувся черговий обмін військовополоненими.
Під час обміну ще 307 українських захисників повернулися додому, повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження”, – сказав Зеленський.
Поміж інших звільнених сьогодні з російського полону захисників – 6 закарпатців, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.
На рідну землю сьогодні повернулися: Степан Горват, Михайло Кріжан, Михайло Пинтя, Іван Понзель, Роман Розевич, Василь Сабов.
Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, в Україну сьогодні повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Усі 307 визволених оборонців – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.
Також у нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 Захисників Маріуполя.
Звільнені сьогодні захисники воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Тепер вони пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
Як повідомляв Varosh, напередодні у межах першої частини великого обміну 1000 на 1000 додому з російського полону повернулися 390 українців. Серед них вдалося повернути й 10 закарпатців.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото зі сторінки Володимира Зеленського у Фейсбуці
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