Ще 6 закарпатців повернулися з російського полону під час обміну

Поміж інших звільнених сьогодні з російського полону захисників – 6 закарпатців, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

На рідну землю сьогодні повернулися: Степан Горват, Михайло Кріжан, Михайло Пинтя, Іван Понзель, Роман Розевич, Василь Сабов.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, в Україну сьогодні повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Усі 307 визволених оборонців – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Також у нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 Захисників Маріуполя.

Звільнені сьогодні захисники воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Тепер вони пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Як повідомляв Varosh, напередодні у межах першої частини великого обміну 1000 на 1000 додому з російського полону повернулися 390 українців. Серед них вдалося повернути й 10 закарпатців.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у Фейсбуці

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