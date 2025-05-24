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Новини

Ще 6 закарпатців повернулися з російського полону під час обміну

24 Травня 2025 242

Сьогодні, 24 травня, відбувся черговий обмін військовополоненими.

Під час обміну ще 307 українських захисників повернулися додому, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні другий день обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитись у Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо продовження”, – сказав Зеленський.

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Поміж інших звільнених сьогодні з російського полону захисників – 6 закарпатців, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

На рідну землю сьогодні повернулися: Степан Горват, Михайло Кріжан, Михайло Пинтя, Іван Понзель, Роман Розевич, Василь Сабов.

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Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, в Україну сьогодні повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, СБС, Військово-Морських Сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Усі 307 визволених оборонців – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

З окремих підрозділів та військових частин полонених вдалося визволити вперше.

Також у нинішньому обміні повертаються на Батьківщину 27 Захисників Маріуполя.

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Звільнені сьогодні захисники воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Тепер вони пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Як повідомляв Varosh, напередодні у межах першої частини великого обміну 1000 на 1000 додому з російського полону повернулися 390 українців. Серед них вдалося повернути й 10 закарпатців.

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307 українських захисників повернулися з полону

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Володимира Зеленського у Фейсбуці

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