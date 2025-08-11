Facebook
Новини

Ще 4 закарпатські традиції поповнили реєстр нематеріальної культурної спадщини краю

11 Серпня 2025 59

Журі обласного конкурсу «Збережемо традиції краю» визначило ще 4 елементи, які отримали статус нематеріальної культурної спадщини Закарпаття.

Обласний конкурс презентацій елементів нематеріальної культурної спадщини проводиться з метою збереження та популяризація унікальних традицій, ремесел та обрядів Закарпаття.

Раковецька начинка претендуватиме на статус нематеріальної культурної спадщини Закарпаття

Цього року на розгляд журі надійшло 13 елементів від кількох громад області: Білківської, Великоберезнянської, Вишківської, Довжанської, Керецьківської, Тур’є-Реметівської, Хустської та Ясінянської. Про таке повідомляє Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури.

529465871 1167127292110702 3950001662280063839 N

Ще 4 елементи отримали статус нематеріальної культурної спадщини Закарпаття

Серед інших, на статус нематеріальної культурної спадщини Закарпаття претендувала традиція приготування раковецької начинки, яку здавна практикують у Білківській громаді.

За результатами розгляду, комісія визначила ще 4 елементи, які увійшли до реєстру нематеріальної культурної спадщини Закарпаття.

Так, переможцями конкурсу стали:

529739278 1058850709759097 6374749612449942352 N

Презентація елементів

Крім того, низку поданих на розгляд елементів відзначили дипломами: «Гуцульське весілля» (Ясінянська громада); «Довжанський бетлегем» (Довжанська громада); «Латкання – традиційний весільний обряд» (Великоберезнянська громада); «Салдобошський таниць» (Хустська громада).

Конкурс на кращий маяліш провели у Холмківській громаді

Таким чином, у реєстрі нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, разом із новими, – тепер загалом 23 елементи. Серед них, зокрема, Боронявський шархань, маяліш у Сторожниці, бичківський медяник, Ясінянська міра, Колочавська ріплянка, Лисичівське ковальство, Річанська гуня та інші.

Нагородження переможців відбудеться незабаром під час культурно-мистецького заходу «Жива спадщина» в Ужгороді. Цього року захід пройде вже вчетверте. Під час акції традиційно відбувається презентація нематеріальної культурної спадщини, діють майстерні живої традиції, проходить ярмарок виробів народного мистецтва та крафтових продуктів.

530630666 1058850693092432 4139679769352719433 N

Засідання журі конкурсу

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури у Фейсбук; головна світлина: прикрашений маяліш

