Журі обласного конкурсу «Збережемо традиції краю» визначило ще 4 елементи, які отримали статус нематеріальної культурної спадщини Закарпаття.

Обласний конкурс презентацій елементів нематеріальної культурної спадщини проводиться з метою збереження та популяризація унікальних традицій, ремесел та обрядів Закарпаття.

Раковецька начинка претендуватиме на статус нематеріальної культурної спадщини Закарпаття

Цього року на розгляд журі надійшло 13 елементів від кількох громад області: Білківської, Великоберезнянської, Вишківської, Довжанської, Керецьківської, Тур’є-Реметівської, Хустської та Ясінянської. Про таке повідомляє Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури.

Серед інших, на статус нематеріальної культурної спадщини Закарпаття претендувала традиція приготування раковецької начинки, яку здавна практикують у Білківській громаді.

За результатами розгляду, комісія визначила ще 4 елементи, які увійшли до реєстру нематеріальної культурної спадщини Закарпаття.

Так, переможцями конкурсу стали:

«Традиція приготування рисильованих (тертих) голубців у селі Полянська Гута» (Тур’є-Реметівська громада);

«Кукурудзоплетіння у Вишкові як традиційне ремесло громади» (Вишківська громада);

«Традиція приготування Раковицької начинки» (Білківська громада);

«Фестиваль народного та ковальського мистецтва «Гамора» (Керецьківська громада).

Крім того, низку поданих на розгляд елементів відзначили дипломами: «Гуцульське весілля» (Ясінянська громада); «Довжанський бетлегем» (Довжанська громада); «Латкання – традиційний весільний обряд» (Великоберезнянська громада); «Салдобошський таниць» (Хустська громада).

Конкурс на кращий маяліш провели у Холмківській громаді

Таким чином, у реєстрі нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, разом із новими, – тепер загалом 23 елементи. Серед них, зокрема, Боронявський шархань, маяліш у Сторожниці, бичківський медяник, Ясінянська міра, Колочавська ріплянка, Лисичівське ковальство, Річанська гуня та інші.

Нагородження переможців відбудеться незабаром під час культурно-мистецького заходу «Жива спадщина» в Ужгороді. Цього року захід пройде вже вчетверте. Під час акції традиційно відбувається презентація нематеріальної культурної спадщини, діють майстерні живої традиції, проходить ярмарок виробів народного мистецтва та крафтових продуктів.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури у Фейсбук; головна світлина: прикрашений маяліш

