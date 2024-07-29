Ще 100 вулиць перейменували на Закарпатті, процес декомунізації майже завершено

Розпорядження «Про перейменування топонімів у населених пунктах Закарпатської області» 26 липня підписав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Відповідно до розпорядження, у містах та селах області перейменовано майже 100 вулиць, які раніше носили імена радянських, комуністичних діячів або мали радянську топоніміку.

Це вже друге розпорядження голови Закарпатської ОВА щодо перейменування одразу сотні вулиць у містах та селах області у межах декомунізації. Попереднє стосувалося переважно населених пунктів у районах. Теперішнім розпорядженням фактично завершено процес перейменування вулиць в Ужгороді та допрацьовано низку вулиць по селах, пояснив у коментарі Varosh голова ГО «Декомунізація України» Вадим Позняков.

Згідно з розпорядженням, в Ужгороді тепер будуть, зокрема, вулиці імені Святослава Сойка (колишня Білоруська), Євгена Чикаленка (колишня Чкалова), Анатолія Тегзи (колишня Возз’єднання), Олекси Мишанича (колишня Короленка), Олега Ольжича (колишня Лобачевського), Квітки Цісик (колишня Цвітна), Євгена Коновальця (колишня Погорєлова), Джохара Дудаєва (колишня Дагестанська).

Також одну із магістральних вулиць – 8-го Березня – перейменовано на вулицю Героїв 128-ї бригади.

«Це одна з найбільших вулиць, яка була до перейменування. В місті є маленька вуличка 128-ї бригади, вона має протяжність близько 200 м, незаасфальтована. Ми проситимемо міську владу дати їй якусь іншу назву. 128-ма бригада не заслуговує бути на ґрунтовій малюсінькій вулиці на Радванці»,– сказав Вадим Позняков.

Робоча група з питань декомунізації при Закарпатській ОВА працювала над новими назвами для вулиць більше як пів року. Напрацьовані пропозиції подавали на розгляд місцевих громад, утім, каже Вадим Позняков, переважна більшість громад з процесу самоусунулась.

Нині, за його словами, процес перейменування в області майже завершено. Кілька вулиць залишили не перейменованими у Міжгірській громаді на прохання власне громади: позаяк війна триває, у майбутньому може постати потреба називати вулиці іменами полеглих захисників. Крім того, кілька вулиць в інших громадах, що не мають відверто «радянського забарвлення» – як от Перемоги чи Партизанська – так само поки зберегли свої назви з тим, аби дати можливість місцевим громадам вшанувати пам’ять своїх полеглих місцевих героїв відповідними перейменуваннями.

За словами Вадима Познякова, по першому розпорядженню про перейменування вулиць в області від 11 червня вносяться зміни до національних інформаційних систем. По другому розпорядженню цей процес так само запуститься з дня на день.

«Назви чинні, і вже днями всі операції, пов’язані з нерухомістю тощо, будуть проводитися вже з урахуванням нових назв», – сказав Вадим Позняков.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Інгульська паланка

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.