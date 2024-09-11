Ще 10 полеглих Героїв – почесні громадяни Ужгорода, 5 млн грн для захисників: рішення позачергової сесії міськради

Сьогодні, 11 вересня, відбулося позачергове засідання сесії Ужгородської міської ради.

Під час засідання міські депутати, зокрема, ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Ужгорода» (посмертно) ще 10 військовослужбовцям, які загинули у війні з росією.

Серед них: Євген Гайдук, Василь Данило, Віталій Куцаєв, Юрій Кучерик, Віктор Кущик, Максим Науменко, Антон Оленчук, Василь Росада, Юрій Семиряжко, Василь Сідун.

Іншим рішенням депутати погодили зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік.

Відповідно до рішення, 5 млн грн буде спрямовано на підтримку захисників. Ще 1 млн грн спрямують на Програму підтримки сімей загиблих/померлих, військовополонених та безвісти відсутніх Захисників України.

Також передбачили кошти на підтримку діяльності міського водоканалу: згідно з опублікованим проєктом рішення, на Програму фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2023-2025 роки по коду 1216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» додали 6 млн 291 тис. грн.

Також збільшили бюджетне фінансування управління освіти та департаменту міської інфраструктури.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Ужгородської міської ради у Фейсбуці

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