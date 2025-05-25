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Новини

Шестеро закарпатців повернулися з полону в рамках великого обміну

25 Травня 2025 89

Третій день із серії обміну “1000 на 1000”  і ще шестеро наших захисників повернулися додому з полону: Віктор Бунда, Юрій Агопшук, Іван Лемак, Олександр Манзулич, Ігор Петрик та Дмитро Федоренко. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Сьогодні відбулась третя частина великого обміну, в рамках якої з російського полону Україна повернула ще 303 українських захисників. Відтак, обмін “1000 на 1000” завершено.

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“Цього разу серед звільнених воїнів – представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту”, — кажуть у Координаційному штабі  із питань поводження з військовополоненими.

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Додому повертаються також 70 оборонців Маріуполя, кажуть у штабі.

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Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року з полону повернули 5757 українських громадян. Ще 536 українців вдалося повернути поза обмінами. Тепер визволені оборонці пройдуть медичний огляд, отримають необхідну допомогу та реабілітацію, відтак повернуться додому.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото з каналу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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