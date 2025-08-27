Схему проїзду двох міських автобусів змінили в Ужгороді

Ужгородська міська рада погодила зміну схеми проїзду на двох міських автобусних маршрутах — № 38 «вул.В’ячеслава Чорновола – УжНУ» (через вул. Ігоря Сікорського, пл.Шандора Петефі, вул. Івана Франка) та № 24 «мкр-н «Дравці» – УжНУ» (через вокзали, «Новий район»). Зробили це на прохання містян, аби зручніше і швидше було доїжджати в університет та лікарню, на навчання та роботу, пояснив Varosh Віталій Готра, директор КП «Ужгородський муніципальний транспорт».

Тепер у прямому напрямку автобуси «Електрон» № 38 рухатимуться через вул. Капушанську, вул. Тиводара Легоцького, вул. Героїв 128-ї бригади, вул. Ігоря Сікорського, вул. Минайську, пл. Кирила і Мефодія, просп. Свободи, пл. Богдана Хмельницького, пл. Захисників України, вул. Митну, вул. Івана Франка, вул. Яна Гуса, пл. Князя Лаборця, вул. Закарпатську, вул. Собранецьку, вул. Івана Коршинського, вул. Університетську. Тобто оминатимуть «петлю» вулиці Швабської, а їхатимуть по проспекту.

Ужгородська міськрада скасувала дозвіл на третій проїзд зеленою зоною на Митній,15

Маршрут № 24 уникатиме затори

Також змінили схему проїзду автобусів на маршруті № 24 «мкр-н «Дравці» – УжНУ» (через вокзали, «Новий район»). Щоб уникнути заторів на вул. Карпатської України та дотримуватися розкладів руху автобуси «Електрон» будуть рухатись через вул. Волонтерів, вул. Ольги Кобилянської, вул. Антоніна Дворжака, вул. Андрія Палая.

Отже, у прямому напрямку маршрут № 24 пролягатиме через вул.Карпатської України, вул. Волонтерів, вул. Ольги Кобилянської, вул. Антоніна Дворжака, вул. Андрія Палая, вул. Будителів, вул. Академіка Шпеника, вул. Станційну, пл. Георгія Кірпи, просп. Свободи, пл. Кирила і Мефодія, вул. Минайську, вул. Михайла Грушевського, вул. Марії Заньковецької, вул. Тиводара Легоцького, вул. Миколи Бобяка, вул. Загорську, вул. Закарпатську, вул. Собранецьку, вул. Івана Коршинського, вул. Університетську.

Такий змінений маршрут залишиться сталим. Віталій Готра додав: з вересня на маршруті № 38 курсуватиме три автобуси, а не два, як тепер, а на маршруті № 24 — ймовірно 9, а не 8.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

