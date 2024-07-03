“Шаную воїнів, біжу за героїв України”: в Ужгороді оголосили реєстрацію на всеукраїнський забіг

В останній день серпня відбудеться сьомий всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України».

Закарпаття долучається до заходу четвертий раз поспіль. Як розповів сьогодні під час брифінгу заступник голови Закарпатської ОВА Юрій Гузинець, патріотичний забіг проводиться з метою вшанування захисників та захисниць, які загинули, виборюючи незалежність та територіальну цілісність України.

До участі у заході можуть долучитися всі охочі. Цього року він матиме благодійну складову: кожен з учасників на власний розсуд зможе долучитися до збору коштів на підтримку захисників.

Директор центру «Спорт для всіх» Олександр Грін, своєю чергою, розповів, що цього року змінюється формат реєстрації на захід: тепер реєстрація відбуватиметься на місці проведення заходу, а виключно онлайн.

«Тому я просив би всіх учасників прослідкувати за цим моментом і реєструватися завчасно. Реєстрація відкрито сьогодні о 10:00 і до 13 серпня», – сказав Олександр Грін.

За його словами, участь у забігу може брати будь-хто, й не лише на території України, але й по всьому світу. Після реєстрації учасники отримують номер із іменем полеглого захисника або обирають ім’я самостійно, якщо хочуть бігти за когось зі знайомих, рідних чи близьких людей, що загинули за Україну. У день проведення заходу у визначений час у будь-якій точці планети учасники можуть бігти обрану дистанцію. Відтак потрібно викласти фото або відео зі свого забігу онлайн, позначивши його хештегом #Біжу за героя-2024.

«Це великий плюс, адже таким чином ми зможемо долучити більшу кількість учасників, і кожен із них буде бігти за свого героя. Відповідно, ми можемо охопити більшу кількість наших полеглих воїнів», – сказав Олександр Грін.

Всеукраїнський забіг стартує 31 серпня о 9:30.

На вибір доступні 3 дистанції: 3, 5 та 10 км.

В Ужгороді всеукраїнський забіг стартує з площі Театральної.

Вперше забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» відбувся у Києві у 2018 році. Організував його Олег Дурмасенко – батько полеглого «кіборга» Олексія Дурмасенка. У 2020 році за ініціативи Мінвету спільно з Мінмолодьспорту цей забіг став всеукраїнським.

На Закарпатті забіг пройшов уперше у 2021 році. З кожним роком кількість учасників заходу зростала, і минулого, 2023 року, до нього долучилося вже понад 500 людей.

«Сподіваємося, у цьому році кількість учасників буде ще більшою», – сказав Олександр Грін.

Зареєструватися на всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» можна за посиланням: https://timer.newrun.com.ua/event/121.

Якщо ви не можете самостійно визначився з іменем загиблого захисника чи захисниці, організатори пропонують переглянути тематичні сторінки пам’яті:

https://memorybook.org.ua/

https://ukraine-memorial.org/

https://www.victims.memorial/

https://maidanmuseum.org/uk/storinka/nebesna-sotnya-0.

«Забіг “Шаную воїнів, біжу за героїв України” — наш вияв подяки військовослужбовцям та їхнім сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни», – йдеться на сторінці заходу.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Укрінформ

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