Шахрайський кол-центр в Ужгороді ошукав громадян Чехії на понад 2,5 млн гривень

В Ужгороді припинено діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила схему шахрайства з виманювання грошей у громадян Чехії.

Спецоперацію проводили спільно правоохоронці України та Чеської Республіки, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 6 організаторів створили «кол-центр», у якому працювали 53 найманці. Використовуючи комп’ютерну техніку, спеціалізоване програмне забезпечення та телекомунікаційне обладнання, зловмисники заволодівали коштами іноземних громадян.

Потерпілих переконували вкладати гроші у фіктивні криптовалютні проєкти. Представники кол-центру представлялися банківськими працівниками чи інвестиційними експертами, входили в довіру та отримували доступ до персональних даних і онлайн-кабінетів жертв у банках. Далі, за допомогою спеціального програмного забезпечення, дистанційно переказували кошти на підконтрольні рахунки.

Загальна сума завданих збитків перевищує 2,5 мільйона гривень.

Організаторам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час санкціонованих обшуків вилучено понад 350 одиниць техніки, що використовувалася у протиправній діяльності. Зокрема, 65 комп’ютерів і серверів, відеокамери, реєстратори, понад 130 SIM-карт (у тому числі закордонних операторів), 7700 доларів США та автомобіль, який належить фігурантам справи. Усе майно заарештовано.

Розслідування триває в межах спільної слідчої групи між Україною та Чеською Республікою.

Як повідомляв Varosh, у травні чеські правоохоронці у співпраці зі Службою безпеки України ліквідували організоване злочинне угруповання, яке виманювало кошти у громадян Чеської Республіки та інших країн ЄС під приводом фейкових інвестицій.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: офіційний сайт Офісу генерального прокурора

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