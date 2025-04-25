Щороку з настанням теплого сезону в природі активізуються кліщі.

Найбільша активність кліщів припадає на квітень-липень, наступний період їхньої активності розтягнеться з кінця серпня до листопада, розповіла у коментарі Varosh епідеміологиня ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Валентина Жиган.

Найбільша загроза, яку може нести укус кліща для людини – це зараження інфекційними хворобами.

«Не всі кліщі переносять захворювання, однак їхні укуси можуть загрожувати людині. За статистикою, кліщі здатні переносити 150 різних захворювань. Найбільш небезпечні з них – кліщовий вірусний енцефаліт, хвороба Лайма, гранулоцитарний анаплазмоз, моноцитарний ерліхіоз, Крим-Конго геморагічна гарячка, туляремія. З них на території Закарпаття реєструється хвороба Лайма, або бореліоз. Вірусний енцефаліт не фіксувався на території області вже впродовж близько 30 років», – розповіла Валентина Жиган.

Натомість випадки Лайм-бореліоза реєструвалися у всіх районах області, загалом у 168 населених пунктах.

Від початку 2025 року на хворобу Лайма на Закарпатті захворіли 17 людей

Впродовж 2024 року на Закарпатті було зареєстровано 168 випадків хвороби, з них 25 серед дітей, повідомляють у Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. За перші 3 місяці 2025 року вже захворіли 17 людей.

У 2023 році таких випадків було 80, із них 14 – у дітей.

Як розповіла ентомологиня Олена Боднар, на Закарпатті є поширеними 2 види кліщів: це іксодові ricinus та dermacentor. Найчастіше переносять хворобу Лайма саме кліщі першого з цих видів.

Відповідно до досліджень попередніх років, 20% кліщів були переносниками Лайм-бореліоза, сказала Олена Боднар.

«Кліщі живуть у листяних підстилках, у хворості, хмизі, в низькій трав’яній рослинності. У хвойних лісах їх не зустрінете, адже хвоя виділяє фітонциди, яка відлякує кліщів. Тож їхнє середовище – це листяні та змішані ліси, в містах – сквери, парки. Кліщі можуть залазити на висоту від землі до 50 сантиметрів на високу траву та кущі, тож кліща цілком можна принести додому і з грибами, і з лісовими квітами», – розповіла Олена Боднар.

У природі активні голодні кліщі підіймаються по рослинах і нападають на людину, чіпляючись за одяг або волосся. Кліщ може кілька годин шукати місце на тілі людини для присмоктування, вибираючи, де тонша шкіра та ближче розташування судин. Впиваючись у тіло, кліщ спершу вводить знеболювальну речовину, тому одразу можна не відчути його укусу.

Чим швидше кліща видалити з тіла, тим менший буде ризик зараження, сказала Олена Боднар. Так, кліщ, присмоктавшись, в процесі годування випускає у тіло людини виділення, які розносяться кров’ю організмом. Чим довше триватиме цей процес, тим вищий ризик подальшого зараження, якщо кліщ є переносником.

Характерні ознаки й симптоми інфікування

Епідеміологиня Валентина Жиган радить: у разі виявлення кліща краще невідкладно звернутися до хірурга або у травмпункт, де його допоможуть правильно видалити. Якщо ж такої змоги немає, варто самостійно і дуже обережно видалити кліща, щоб він не розірвався. В разі, коли хоботок залишився у тілі – треба обережно і повільно видалити його за допомогою голки. Після цього місце укусу й руки треба обробити дезінфекційним засобом.

Характерною ознакою, яка може вказати, що зараження Лайм-бореліозом все ж сталося, буде поява на тілі мігрівний еритеми: почервоніння, що мігрує по шкірі. Утім, цей симптом проявляється не завжди, лише у 60% випадків, тож існують і безеритемні форми хвороби сказала Валентина Жиган. Інші симптоми, що можуть вказувати на ймовірне інфікування: підвищення температури тіла, головний біль, ломота у тілі, млявість.

Інкубаційний період хвороби Лайма при укусі кліща, за словами Валентини Жиган, триває від 1 до 30 днів, але в окремих випадках може розтягнутися і до 180 днів.

«У разі, якщо лікування було розпочате одразу і вчасно, Лайм-бореліоз успішно піддається лікуванню. Натомість якщо хвороба не лікована, вона може призводити до інвалідизації – вражається серцево-судинна система, нервова система, опорно-руховий апарат», – розповіла епідеміологиня.

Діагностують хворобу у приватних та державних закладах, діагностування платне.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

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