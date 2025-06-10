Сесія Тур’є-Реметівської сільради “узаконила” самозахоплення землі під вітряки на Руній

Депутати проголосували за рішення щодо зміни конфігурації земельних ділянок під будівництво ВЕС, у такий спосіб фактично узаконивши попереднє самовільне зайняття землі.

Сьогодні відбулося засідання сесії Тур’є-Реметівської сільської ради, на якому розглядалося питання зміни конфігурації земельних ділянок, відведених під будівництво вітряків на полонині Руній.

Як пояснила у коментарі Varosh голова організації Save Пікуй, екоактивістка Наталія Вишневська, раніше сільрада окремими рішеннями відвела забудовнику ТОВ «Вітропарки України» до 30 ділянок площею близько 0,6 га кожна.

Розпочавши будівництво фундаменту під перші вітряки, яке, нагадаємо, відбувається без висновку оцінки впливу на довкілля, забудовник вийшов за межі погоджених раніше ділянок.

«Фактично забудовник самовільно зайняв землю поза межами відведених ділянок, розмістивши там своє незаконне будівництво. Це фіксувало багато людей, які ходили в той час на полонину Руну», – пояснила Наталія Вишневська.

Звернення до прокуратури про підготовку до злочину

Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво є кримінальним злочином, відповідно до ст. 197-1 Кримінального кодексу України. Вочевидь, усвідомлюючи наслідки та зважаючи на пильну увагу громадськості, забудовник ініціював рішення про зміну конфігурації земельних ділянок під будівництво.

Під час нинішньої сесії депутати Тур’є-Реметівської сільради пакетом проголосували за згадані земельні рішення, фактично легалізувавши самовільне зайняття землі на полонині Руній, сказала Наталія Вишневська.

Напередодні правозахисники, зважаючи на заплановану сесію, звернулися з повідомленням до Закарпатської обласної прокуратури про підготовку до злочину. Утім реакції від правоохоронців у визначений час не було: сесія відбулася безперешкодно, відповідні рішення проголосували.

На сесію, аби фіксувати її перебіг, прибула громадськість. Серед присутніх також були військові та ветерани, розповіла Наталія Вишневська.

Як відомо, будівництво на полонині Руній з підготовкою до встановлення тут вітроустановок відбувається без оцінки впливу на довкілля. Так, Міндовкілля зупинило розгляд адміністративних документів для отримання ОВД на час, поки тривають судові розгляди у справі.

Тим часом забудовник почав монтаж фундаменту, посилаючись на дозвіл на підготовчі роботи від Державної інспекції з архітектури та містобудування.

Перед цим, не зважаючи на заклики природозахисних організацій, для будівництва автомобільної дороги на полонину Руну вирубали частину охоронюваних пралісів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Save Пікуй у Фейсбуці

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