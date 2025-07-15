Сертифікати на житло отримала в Ужгороді 21 родина військовослужбовців

В Закарпатській ОВА 21 родині військових видали сертифікати на житло. Щоб захисники могли придбати собі омріяне житло, з державного бюджету Закарпаття отримало субвенцію у розмірі 49 млн 255 тис. грн, — йдеться на фейсбук-каналі Мирослава Білецького, голови ОВА.

Усі чоловіки демобілізовані та наразі мешкають у різних громадах Закарпаття: двоє з Хуста та району, двоє з Берегова та району, 5 з Мукачева та району та 12 — з Ужгорода та району.

— Отримані сертифікати родини можуть використати для придбання помешкання в тому місті, яке їм найбільше подобається чи підходить, — пояснили Varosh в адміністрації. — Сума сертифікату залежить від кількох факторів, в тому числі і від складу сім’ї.

Вручили сертифікати Мирослав Білецький спільно із заступником міністра у справах ветеранів України Фархадом Фархадовим. Ініціативу реалізували за підтримки президента України, уряду, Міністерства у справах ветеранів та ЄС у межах програми Ukraine Facility.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатська ОВА

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