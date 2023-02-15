Серію затишних листівок із зображенням зимового Ужгорода створила художниця з Феодосії

Художниця з Феодосії Анастасія Чухта, яка 3 роки тому переїхала в Ужгород, намалювала серію листівок, на яких зображені зимові вулички міста. Ці листівки малювала на одному подиху, — каже вона Varosh.

— Майже ні на що не відволікалася декілька днів, малювала до 3 годин ночі. Дуже хотілось передати легкість та яскравість засніженого міста, викликати відчуття теплоти, затишку та спокою, бо рік був доста непростий у всіх. А в закладах що намальовані на деяких листівках, багато хто мав приємні зустрічі і приємно проведений час, тому мають мати теплі асоціації та спогади, — каже художниця.

Дівчина народилась у Криму і навчалася у Художньому Ліцеї в Севастополі, займалась розписом стін у кафе та квартирах, писала картини маслом та акрилом і навчала малюванню діток. Переїхала в Ужгород і так надихнулася містом, що почала малювати листівки. Малює під брендом Akvamarinel art.

— Раніше малювати мене надихало море, його велич та нескінченність, а тут, на Закарпатті надихають гори, ліси та атмосферні старовинні міста. Останні кілька років роблю листівки з власними ілюстраціями, — розповіла Анастасія.

Придбати зимові листівки можна в магазині закарпатських сувенірів, що в театрі ляльок “Бавка”, в магазині “Йой!” (Корзо, 4), “Вау” (Швабська, 39), у “Медовому краї” (проспект Свободи, 32) та в кав’ярні “Riverside”.

Varosh

Фото Akvamarinel art

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