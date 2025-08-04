Серію воскових свічок про сенси вівчарства “Зв’язок” презентували в Ужгороді

Колекцію воскових свічок “Зв’язок” як сувенір, що несе сенси закарпатського вівчарства, презентували днями в артпросторі “Ліс” в Ужгороді. Вівчар, бабуся-пряля, овечка та вівчарський собака — чотири фігурні свічки з воску розповідають свою непросту історію — їх змоделювала та вилила з воску засновниця артпростору Юлія Дуб. Каже: “романтика” життя родини вівчаря їй знайома, бо ще з дитинства проводила канікули в прадіда-вівчаря та прабабки у Брустурах на Тячівщині і бачила його зсередини.

— Таке цікаве дійство, коли овець вели на полонину, особливо для дитини було незабутнім і вражаючим. І зараз, коли я бачу овець в полонинах, у горах, то це підіймає теплі спогади, які з часом, з віком відійшли в глибини пам’яті. І коли почалась повномасштабна війна, то, гадаю, багато людей відчули потребу згадати своє коріння, згадати, хто ми є, звідки ми походимо. Цей зв’язок поколінь, несвідомо став нас вабити.

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Історія проєкту та просвітницький момент

Спогади про бабку, яка вчила її прясти в дитинстві, не залишали Юлю Дуб у спокої, тож вона, поїхавши до рідних на Тячівщину, які тримають вівців, попросила стару куделю. Вже в Ужгороді змоделювала чотири образи майбутніх свічок та попросила краєзнавця Михайла Марковича написати чотири тексти до кожної постаті в цій вівчарській історії.

— Мені важливі речі, які мають просвітницький сенс, — каже Юля Дуб. — Тому тепер у нас фактично є одна загальна історія, яка розбита на чотири окремі фрагменти. До дідуся вівчаря іде історія про те, як живуть вівчарі в полонині, який їхній побут, їхня рутина, як вони там працюють. До бабусі-прялі і додається історія про те, чим живе жінка вівчаря, як вона обробляє вовну тощо. До овечки ми додали розповідь про гуню, коцування, як її створюють, а до вівчарського пса — про особливості виховання цих собак, тому що це не просто домашній собака, це собаки, які виховувалися з отарою, вони асоціювали себе з отарою і, відповідно, тому могли дуже добре виконувати функцію захисту всієї отари.

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500-річна традиція вівчарства чекає на визнання ЮНЕСКО

На презентацію проєкту “Зв’язок” в артпростір “Ліс” привезли кількох ягнят, яких прилатували в невеликому загончику з сіном, відвідувачі мали змогу взяти в руки куделю, вовну. Михайло Маркович та туризмознавець Олександр Коваль розповіли про вівчарство та ремесла, які з ним пов’язані.

— Вівчарство — це щоденна праця, — каже він. — Цій традиції, незмінній для Рахівщини, Тячівщини, понад 500 років. На висоті понад 1700 метрів, де сонце засліплює та смажить, дують вітри, чи дощить де ранок починається раніше, а вечори пахнуть димом і травою, пастух щодня проходить по 15–20 кілометрів. Вгору і вниз. У дощ, у спеку, коли мокрі ноги, холод, сумка на плечах. Це не просто робота. Це життя. З ритмом природи, з її примхами, її дарами. Це нематеріальна культурна спадщина Карпат, яку, очікуємо, вже за два роки визнає ЮНЕСКО. Найцінніше це те, що вівчарі на полонині виготовляють сир. Не в цеху і не за рецептом з книжки, а з пам’яті, зі своїми ритуалами, традиціями, легендами, коломийками, жартами та спогадами.

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Сенсові сувеніри із Закарпаття

Дизайн упаковки для кожного персонажа історії про вівчарство зробила ужгородська художниця Олександра Федоришина.

— В цьому проєкті все детально продумано і разом з тим це на 100% закарпатський продукт, тому що над ним працювали закарпатці, — каже Юлія Дуб. — Навіть до того моменту, що все друкувалося тут в Ужгороді, а не замовлялося де-інде. Ми взяли сенсовно теплу ціннісну історію, додали просвітницький компонент, який допомагає зберегти знання і поширювати цінність закарпатського вівчарства. Запакували це в красиву якісну дизайнерську упаковку і отримали дуже цінний сувенір із Закарпаття — наповнений сенсом, з історією і має красивий вигляд. Це фактично перший крок в історії нашого виробництва по створенню отаких сенсових сувенірів.

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Юля Дуб каже: в артпросторі тепер готують наступну серію сувенірів з кераміки, працюють над історією, упаковкою та текстом. Таким чином намагаються посунути ринок дешевих китайських сувенірів, пропонуючи натомість цінні сенсові сувеніри із Закарпаття.

Наразі воскові свічки проєкту “Зв’язок” в коробці з відповідною текстовою історією можна придбати в артпросторі “Ліс” — як окремі фігурки, так і всі чотири разом. Вже незабаром вони з’являться у продажу в туристичних локаціях Ужгорода та Мукачева та з часом в інших містах Закарпаття.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Юлією Дуб

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