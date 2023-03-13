Серію відео про закарпатський діалект почали записувати студенти-філологи УжНУ

Студенти філологічного факультету УжНУ під керівництвом кандидатки філологічних наук, доцентки кафедри української мови Галини Шкурко спільно з Центром гуманітарно-виховної роботи, профорієнтації та працевлаштування почали записувати короткі відео під назвою “А як у вас кажуть?”. Роблять це для популяризації вивчення закарпатського діалекту, розповіла Varosh Галина Шкурко.

Перше відео, з її слів, було створене в рамках концепції діалектологічного наукового гуртка на філологічному факультеті, з метою популяризації та збереження діалектів.

— Хотіли би популяризувати говори не лише для лінгвістів, а й для всіх, хто залюблений у рідне слово, сподіваюсь, проєкт житиме і ми будемо створювати ці коротенькі відео й надалі, — сказала викладачка. — Бо часто буває, що люди цураються говору, ніби використовувати його — соромно. Насправді діалект — це наш код, що зберігає питомі риси української мови.

Галина Шкурко сказала, що впродовж цього місяця заплановано вихід ще трьох відеороликів, стежити за появою нових можна на сторінках uzhnu.today у соцмережах та на сторінці філологічного факультету в Instagram.

Varosh

Фото: скрін з відео

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