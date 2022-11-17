Серію документальних фільмів “Волонтери” презентували в обласній бібліотеці

Тизери трьох серій документального фільму “Волонтери” презентували в обласній універсальній науковій бібліотеці. Ініціатор ідеї Аркадій Шиншинов разом з журналістом та одним із героїв стрічки Костянтином Черкаєм та істориком, харків’янином Антоном Бондарєвим розповіли про моменти зйомки.

Перші дві серії посвячені волонтерам, які перевозять автівки з-за кордону для ЗСУ — “Шалені тачки” про проєкт Сергія Притули та “Андрій і його команда”, про автомобілі, які разом з гуманітарною допомогою перевозить на схід Андрій Любка. Третя частина стрічки — “Сіра зона. Деокупація” — посвячена роботі волонтерів на щойно деокупованих територіях Харкова — Салтівці, , Ізюмському, Шевченківському, Куп’янському районах, села на кордоні Луганської області.

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— Хотіли показати роботу волонтерів, які з настанням війни на рівні з основною своєю роботою взяли на себе тягар і відповідальність волонтерства, — сказав Аркадій Шиншинов. — На сході нам вдалося поспілкуватися з людьми, які 8 місяців були в окупації. Вони дуже довго мовчали і тепер мають, що сказати: 72-річна бабуся, акушерка, яка, так сталося, була єдиним медичним працівником на кілька сіл, медсестра Катя, яка не боялась окупантів і була впевнена у визволенні… Таких людей багато і про них теж наша стрічка.

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Серії ще в процесі дозйомок та монтажа. Повністю першу частину можна буде подивитися в YuTube вже за кілька тижнів.

Водночас із презентацією згадали також збір дитячих книжок українською, які зараз проводить обласна бібліотека спільно з “Тато-hub”. Збір триває до кінця тижня, після чого Аркадій Шиншинов повезе їх у Харків разом з гуманітарною допомогою.

Varosh

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