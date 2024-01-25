Сергій Жадан приїде в Ужгород з концертом та публічною дискусією

Сергій Жадан приїде до Ужгорода в кінці січня одразу на дві події. Гурт «Жадан і Собаки» 30 січня у Закарпатському муздрамтеатрі презентують новий альбом «Радіопромінь», а наступного дня відбудеться публічна зустріч-дискусія з Сергієм Жаданом в обласному театрі ляльок “Бавка”.

Спеціальною гостею концерту стане фіналістка «Голосу країни”, співачка з Ужгорода Марта Липчей.

Концерт відбудеться у межах Благодійного зимового туру гурту містами України, який організовує «Sabotage Concert Agency». Частину прибутку музиканти передадуть на підтримку українського війська. Після Ужгорода, гурт планує виступити в Мукачеві – концерт відбудеться 1 лютого о 18:00 в залі Палацу культури і мистецтв.

Наступного дня, 31 січня, відбудеться публічна зустріч-дискусія із Сергієм Жаданом як із волонтером та культурним діячем. Йтиметься про громадянське лідерство під час війни, соціальну згуртованість і волонтерство, долання меж і руйнування стереотипів про схід/захід України, про роль культурної дипломатії в рамках інтеграції з ЄС та лобіювання українських інтересів у світі, протидію ворожій дезінформації.

Це перша із серії подій, які відбуватимуться протягом цього року у трьох містах України: Ужгороді, Чернівцях та Одесі. Організатор – Інститут центральноєвропейської стратегії, модератор зустрічі – письменник і волонтер Андрій Любка. Реєстрація на зустріч — за посиланням.

Після зустрічі буде Q&A-сесія, протягом якої можна буде задати питання письменнику, придбати книги, отримати автограф та підтримати волонтерський збір для Збройних Сил України.

Подія відбувається за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» у рамках проєкту “Посилення міжетнічного діалогу для забезпечення стійкості та верховенства права в Україні, як основи для повоєнної відбудови країни та зміцнення добросусідства у Центральній Європі заради європейської і євроатлантичної інтеграції України”, який реалізовує Інститут центральноєвропейської стратегії.

Зустріч відбудеться 31 січня о 18:00 у залі Закарпатського академічного обласного театру ляльок. Вхід вільний.

Varosh,

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