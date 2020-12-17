Середньовічний похід відбувся: На Закарпатті створюють маршрут “Шляхами карпатських лицарів”, який розвиватиме регіональний туризм

12-13 грудня у горах Закарпаття відбулася експедиція реконструкторів закарпатського середньовіччя. Вони розробляють новий маршрут “Шляхами карпатських лицарів”. Про цей нестандартний похід і майбутній туристичний продукт виданню Varosh розповідає Федір Шандор, президент Закарпатської туристичної організації.

Організатори – члени ордену “Вежа святого Миколая” та “Закарпатська туристична організація”. Група з дев’яти учасників апробувала похід, відтак розпише цей туристичний шлях на сезон 2021.

Маршрут простягається історичною дорогою зі старого Верецького перевалу, через села Уклин, Поляна, замок “Сент-Міклош” – до Мукачева. 73 км, два дні. Як анонсували автори ідеї, вони “хотіли пройтися історичною Дорогою, яка була основною артерією з-за Карпат на Закарпаття з ІХ ст. (можливо і раніше) до середини 80-х років ХХ ст. (коли побудували відрізки сучасної траси Київ-Чоп)”. Хотілося зрозуміти, наскільки важкими були переходи в ті часи, і як цей шлях можна комфортно адаптувати в сучасність.

Це тематична мандрівка горами крізь час. Організатори під час переходу “спробували відтворити “дорожню атмосферу” першої половини XV ст., 1410 рік, коли цими шляхами з Руських земель на захід (і навпаки) туди-сюди ходили купці, королівські посланці, найманці, паломники, мандрівники та й просто шукачі пригод”.

Цінно, що похід є історичною реконструкцією. Закарпатські реконструктори раніше замовляли вбрання в інтернеті, а тепер мають власне, спеціально зшите місцевими майстрами від “Закарпатської топанчарні”. Одяг є концептуально важливим, аби візуально підкреслити туристичний похід.

«Ми відтворили період XV століття, 1410 рік. Такі історичні реконструкції роблять французи, німці, італійці, угорці: наприклад, похід лицарів-хрестоносців у спорядженні в Ізраїлі, понад 40 км пустелею», – мовить Федір Шандор.

Він додає, що похід “Шляхами карпатських лицарів” є атракцією, яка допоможе розвивати локальний історичний туризм на території всього маршруту. Бо ж за два дні, протягом 73 км, туристи мають десь їсти, ночувати, відпочивати, купувати сувеніри. Тому місцеві жителі вже у 2021 році можуть створювати локації, вигадувати розваги для мандрівників.

«Тепер така атракція є дуже популярною, тому що поєднує спорт та історичну складову. Це допомогло би туризму у наступному році, адже тепер йому тяжкувато».

На переконання Шандора, туристу треба показати щось нове у сезоні 2021, здивувати його.

«Маршрут починається від старого Верецького перевалу і закінчується в Мукачеві, тому відразу кілька ОТГ на цьому відрізку можуть взяти собі цей маршрут за основу, як додаткову фінансову складову».

Під час тестової подорожі учасники зустрілися зі старостами сіл, місцевими жителями, всі позитивно сприймають ідею “Шляхами карпатських лицарів”.

«Місцеві жителі позитивно нас сприймали. Найбільше думали, що ми йдемо “на Андрія”, бо в селах ще є ця традиція. Дехто казав, що ранні колядники», – жартує Федір Федорович.

Він підкреслює: новий туристичний продукт надихне вдосконалити умови відпочинку в межах об’єднаних територіальних громад.

«Ми будемо старатися покращити анімацію, яка є на шляху. Харчування, місця для ночівлі, розваги… Це фактично виробництво нового туристичного продукту, нової послуги. Маршрут уже частково розписаний, буде готова туристична послуга для 2021 року».

Експедитори зізнаються, що цього разу пройшли лише половину з 73 км – за 7,5 годин дійшли з Верецького перевалу до села Уклин (35,7 км) і “телепортувалися” в Поляну. Проте переконалися, що там оптимально мандрувати пішки навіть узимку. Бонуси: розкішні краєвиди та історична складова.

До зустрічі у новому 2021 туристичному році!

Varosh