Два середньовічні костюми подарували Ужгородському замку реконструктори з Запоріжжя. Ці два зразки реконструкції міщанського вбрання середньовічної епохи доповнять нову експозицію “Замки Закарпаття”, яка відкриється в Краєзнавчому музеї ім.Т.Легоцького до його 80-річчя 20 червня. Про це Varosh розповіла директорка музею Ольга Шумовська.

— Реконструктори із Запоріжжя — Роман Гноїнський та Олеся Харченко — були торік на нашому фестивалі “Бельтайн” і проводили середньовічну реконструкцію, — пояснила Varosh одна з організаторок фестивалю Вероніка Вітерець. — Ці костюми вони пошили самі. Роман був рицарем, брав участь у рицарських боях, а цього року його мобілізували. Тому вони з дружиною, Олесею, вирішили подарувати костюми нам, щоб від них була хоч якась користь.

Вероніка Вітерець додала: цього року фестиваль провели востаннє, тому костюми для сценок реконструкторів не потрібні і одяг вирішили передати музею, який його дуже потребував.

Понад 45 тисяч зібрали на благодійному ярмарку “Бельтайн” в Ужгородському замку

Нагадаємо, минулими вихідними в Ужгородському замку втретє пройшов фестиваль “Бельтайн”, на якому збирали кошти на наземні дрони для підрозділу “Кракен”. Збір наразі не закрили, підтримати його можна прямим донатом на банку підрозділу.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Ужгородський замок

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