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Новини

Дебатний турнір з політичних реформ провели в Ужгороді

31 Жовтня 2023 106

“Активна Громада Закарпаття” проводить дебатні турніри вже 7-й рік поспіль. До участі запрошувалися учні 10-11 класів та студентство 1-4 курсів. Врешті, сформували 8 команд по 2 людини — студентів УжНУ та Природничо-гуманітарного фахового коледжу УжНУ.

Цього року молодь дискутувала про повернення партійної звітності перед НАЗК, запровадження суду присяжних та сприяння відкритості Парламенту під час війни.

— Ми прагнемо розвивати комунікаційні навички молодих людей, їх вміння влучно і вдумливо аргументувати. Цьогоріч учасниками стали студенти різних факультетів, це й історики, міжнародники, юристи, політологи, філологи та вперше — філософи та психологи.  Для студентів це можливість розвиватися різносторонньо, прокачувати свої soft skills. Суддями цьогорічних дебатів були викладачі, комунікаційники та вперше — переможці минулих дебатів, — сказала організаторка дебатів Ганна Мелеганич, голова “Активної Громади Закарпаття” та доцентка кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій ФІМВ УжНУ.

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Євгенія Напуда, завідувачка відділу проєктної та соціокультурної діяльності Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки, — одна із суддів цьогорічних дебатів. Каже: дуже цікаво послухати, як сучасна молодь висловлює свої думки, аргументує їх.

— Це вже показник того, яким буде наше майбутнє, це показує майбутнє суспільства в розрізі, — каже вона. — Тому дуже важливо, що під час повномасштабного вторгнення такі заходи мають місце, адже інформаційна війна дуже потужна й ораторське мистецтво, вміння аргументувати свою думку, як ніколи є актуальним і на часі. Очікую побачити нових зірок нашої молодіжної політики. Можливо через кілька років ми когось із них побачимо на якихось важливих посадах, вони розвиватимуть наш край і це принесе користь і плоди для нас усіх.

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Перемогла команда “Де-юре” — студентки 4 курсу Природничо-гуманітарного фахового коледжу УжНУ Вікторія Дуб та Катерина Кашкова.

— Це наш перший досвід участі у дебатах, і, сподіваюся, не останній. Ми постійно були на позиціях опозиції, тому було складно триматися на плаву. Але, врешті, ми задоволені результатом, — каже Вікторія.

— Дебати додали нам впевненості. У нас 4 роки постіль було дистанційне навчання і нам дуже бракує практики виступів, впевненості у своїх словах та аргументах. Дебати стали поштовхом до нашого саморозвитку, тож будемо працювати й надалі, щоб вдало виступити на Національному турнірі, — додає Катерина.

За правилами, переможці представлять Закарпаття на Національному турнірі, який цьогоріч пройде онлайн.

Varosh,

Фото: Активна Громада Закарпаття

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