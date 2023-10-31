Дебатний турнір з політичних реформ провели в Ужгороді

“Активна Громада Закарпаття” проводить дебатні турніри вже 7-й рік поспіль. До участі запрошувалися учні 10-11 класів та студентство 1-4 курсів. Врешті, сформували 8 команд по 2 людини — студентів УжНУ та Природничо-гуманітарного фахового коледжу УжНУ.

Цього року молодь дискутувала про повернення партійної звітності перед НАЗК, запровадження суду присяжних та сприяння відкритості Парламенту під час війни.

— Ми прагнемо розвивати комунікаційні навички молодих людей, їх вміння влучно і вдумливо аргументувати. Цьогоріч учасниками стали студенти різних факультетів, це й історики, міжнародники, юристи, політологи, філологи та вперше — філософи та психологи. Для студентів це можливість розвиватися різносторонньо, прокачувати свої soft skills. Суддями цьогорічних дебатів були викладачі, комунікаційники та вперше — переможці минулих дебатів, — сказала організаторка дебатів Ганна Мелеганич, голова “Активної Громади Закарпаття” та доцентка кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій ФІМВ УжНУ.

Євгенія Напуда, завідувачка відділу проєктної та соціокультурної діяльності Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки, — одна із суддів цьогорічних дебатів. Каже: дуже цікаво послухати, як сучасна молодь висловлює свої думки, аргументує їх.

— Це вже показник того, яким буде наше майбутнє, це показує майбутнє суспільства в розрізі, — каже вона. — Тому дуже важливо, що під час повномасштабного вторгнення такі заходи мають місце, адже інформаційна війна дуже потужна й ораторське мистецтво, вміння аргументувати свою думку, як ніколи є актуальним і на часі. Очікую побачити нових зірок нашої молодіжної політики. Можливо через кілька років ми когось із них побачимо на якихось важливих посадах, вони розвиватимуть наш край і це принесе користь і плоди для нас усіх.

Перемогла команда “Де-юре” — студентки 4 курсу Природничо-гуманітарного фахового коледжу УжНУ Вікторія Дуб та Катерина Кашкова.

— Це наш перший досвід участі у дебатах, і, сподіваюся, не останній. Ми постійно були на позиціях опозиції, тому було складно триматися на плаву. Але, врешті, ми задоволені результатом, — каже Вікторія.

— Дебати додали нам впевненості. У нас 4 роки постіль було дистанційне навчання і нам дуже бракує практики виступів, впевненості у своїх словах та аргументах. Дебати стали поштовхом до нашого саморозвитку, тож будемо працювати й надалі, щоб вдало виступити на Національному турнірі, — додає Катерина.

За правилами, переможці представлять Закарпаття на Національному турнірі, який цьогоріч пройде онлайн.

Varosh,

Фото: Активна Громада Закарпаття

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