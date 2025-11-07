Серед ризиків на Закарпатті називають економічну кризу та ситуацію на фронті. Результати опитування

Опитані жителі Закарпаття найбільшими ризиками для області вважають гостру економічну кризу та ситуацію на фронті. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської Стратегії (ICES), які були представлені на 6-му форумі Re:Open Zakarpattia.

Як під час форуму Re:Open Zakarpattia зазначила Поліна Бондаренко, соціологиня Фонду “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва, серед населення Закарпатської області загалом 48% респондентів основним ризиком називали гостру економічну кризу, 40% – ситуацію на фронті.

Разом із тим, 60% респондентів на Закарпатті бачать безпекову ситуацію в області стабільною.

– На Закарпатті загалом 60% респондентів позитивно охарактеризували ситуацію. 57% серед нацменшин та 75% відсотків серед ВПО описали ситуацію як благополучну. Питали також про основні ризики, які є у Закарпатській області, два основні – погіршення ситуації на фронт та гостра економічна криза, – додала соціологиня.

Додамо, що регіональне соціологічне дослідження з питань верховенства права, боротьби з корупцією, належного врядування Фонд “Демократичні ініціативи” провів 17-28 жовтня 2025 року. В рамках дослідження опитали 1002 респондента методом face-to-face: 502 респондента віком від 18 років у 7 містах та 27 селах області та 500 респондентів з числа національних меншин (з них 300 угорців та 200 представники ромської, румунської та словацької громад) у місцях компактного проживання у Закарпатській області.

За матеріалом Ужгородського пресклубу

Фото Едуарда Крижанівського, головне фото – unsplash

