СЕО платформи «Моє місто», закарпатець Сергій Лукачко: «З початку війни на потреби ЗСУ ми залучили 1,5 млн грн»

«Моє Місто» – всеукраїнська неприбуткова громадська організація, котра допомагає соціально активним людям реалізовувати власні суспільно корисні ініціативи шляхом колективного фінансування проєктів (краудфандингу).

Цього серпня платформі виповнюється 7 років. За цей час вони встигли залучити більше 10 000 000 гривень на соціальні проєкти та реалізували 134 суспільно-корисних ініціативи. Весь цей час команда підтримувала авторів заради успішних зборів донатів, підтримувала в реалізації соціальних проєктів та реалізовувала власні ініціативи, будуючи спільноту змінотворців та покращуючи життя українців. Сьогодні ж, в умовах повномасштабної війни платформа націлила всю свою потужність на допомогу військовослужбовцям та постраждалим від війни українцям.

— Зараз у нас немає жодного соціального проєкту на покращення міста — все спрямовано на його захист чи гуманітарну допомогу людям, — каже CEO платформи «Моє Місто», закарпатець Сергій Лукачко. — Спочатку мені здавалось, що ми, як і більшість краудфандингових платформ, “візьмемо паузу” в роботі, бо дійсно було складно усвідомити, де в цьому всьому ми. Втім ми акумулювали всю нашу лють та продовжили працювати, для скорішої перемоги нашої України.

Загалом за період воєнного стану працівники платформи нафандрейзили більше 4 мільйонів гривень. На ці кошти реалізували багато надихаючих проєктів, що відображають справжню силу єдності нації. За словами Сергія, реалізовувати складні проєкти вдається завдяки максимальній залученості авторів, котрі заряджають команду на чергові виклики та обробку максимальної кількості запитів.

— За останні пів року ми зробили неабиякий стрибок вперед, і саме завдяки цьому спільно із авторами нам вдалося успішно реалізувати проєкти по допомозі ЗСУ та гуманітарної допомоги. За кожним збором стоїть кропітка робота всієї команди – CEO, проєктний менеджер, адміністратор платформи, комунікаційна менеджерка, бухгалтери, юристи, розробники сайту та дизайнери.

Він розповів, що «Моє місто» популяризує культуру краудфандингу та благодійності в Україні, адже для громадян це достатньо новий та невивчений інструмент зі збору коштів.

— З початку війни через необхідність згуртуватися та оперативно надавати допомогу військовим ми призупиняли всі соціальні проєкти, котрі на той момент збирали кошти на платформі. І запустили власний збір на потреби військових. Завдяки зусиллям команди було залучено 1 500 000 гривень на потреби ЗСУ.

Засновник платформи Артем Бородатюк каже: сьогодні команда працює над зростанням спільноти змінотворців, завдяки яким у платформи з’явиться можливість акумулювати кошти для реалізації необхідних ідей.

— Кожен волонтер, активіст, представник благодійного фонду або звичайний українець може подати проєкт на платформу «Моє Місто», заповнивши форму подачі проєкту. Команда платформи допоможе зібрати необхідну суму, імплементуючи свій багаторічний досвід фандрейзингу, — каже Артем Бородатюк.

Varosh

Фото з архіву Сергія Лукачко

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.