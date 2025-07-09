Село Довге Хустського району розпорядженням Кабінету Міністрів України №658-р від 7 липня 2025 року віднесено до категорії селищ. Про це повідомили на сторінці Довжанської територіальної громади, опублікувавши розпорядження, підписане Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Таким чином село Довге повернуло собі історичний статус, — сказав Varosh голова громади Віктор Симканич.

Історичні передумови

— Ще у складі Угорського комітету Марморош Довге було центром Довжанського повіту, до якого входили навколишні населені пункти, — пояснив він. — З 1919 по 1926 роки Довге було центром Довжанського району, який входив до Мукачівської жупи Підкарпатської Русі. У радянські часи роль Довгого була закріплена і село мало статус селища міського типу.

Статус села Довге отримало у 1994 році, ймовірно через те, що тоді комунальні послуги і податки для селища міського типу були трохи вищі, ніж для селах, каже Віктор Симканич. У 2019 році Довге стало центром об’єднаної територіальної громади і на даний час має більше 7 000 жителів. А виходячи з закону про адміністративний устрій (прийнятий у 2023 р.) населений пункт з населенням 5-10 тисяч має мати статус селища.

— Відтак ми у Довгому провели громадські обговорення і вивчили громадську думку, прийняли рішення сесії нашої сільської ради, яке направили до Кабінету Міністрів, — каже Віктор Симканич. — І 7 липня Кабінет Міністрів своїм розпорядженням підтвердив переведення села в статус селища. Для нас це історичний момент, тому що ми повернули собі колишній масштаб.

Чи зміниться щось для довжанців?

Голова громади запевняє: ця зміна не несе для людей жодних ризиків у формі збільшення податків чи платежів.

— Єдине, що зміна статусу може позитивно вплинути на імідж та інвестиційну привабливість села, в тому числі й для релокованих підприємств, — каже він.

Наразі релокованих підприємств у Довгому немає.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надане Віктором Симканичем: Довге з висоти пташиного польоту

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