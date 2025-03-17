“Сцена на двох”: новий театральний фестиваль започатковує Мукачівський драмтеатр

Театральний фестиваль, в межах якого низка українських театрів представлять спектаклі на двох акторів, пройде у Мукачеві з 24 до 29 березня.

Впродовж 6 фестивальних днів у Мукачівському драматичному театрі на глядачів чекають 6 різнопланових вистав, повідомляють у Мукачівській міській раді.

Свої спектаклі на Закарпаття привезуть театральні колективи зі Львова, Дрогобича та Івано-Франківська. Також свої вистави представлять Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв з Ужгорода та господарі фестивалю – Мукачівський драматичний театр.

Як розповів директор Мукачівського драматичного театру Юрій Глеба, кожну із представлених вистав грають по 2 актори. Звідси – й назва фестивалю: «Сцена на двох».

«В умовах воєнного часу в усіх театрах, і в нашому також, відчувається велика нестача, особливо чоловічого акторського складу. Але робота театрів не зупинилася, вони продовжують працювати. І з’явилося чимало вистав, де учасниками є 2 осіб – так звані вистави на двох. Зокрема в репертуарі нашого театру з’явилося 4 таких вистави. Вони дуже цікаві, різнопланові. Тож у нас виникла ідея провести фестиваль, на якому будуть показані саме такі спектаклі, в яких усю історію розказують лише двоє акторів», – розповів Юрій Глеба.

Театральний фестиваль «Сцена на двох» стартує у Мукачеві 24 березня постановкою від Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Ю. Дрогобича «Ніч Гельвера».

Закриватиме фестиваль 29 березня Львівський театр «У кошику» виставою «Дві кралечки на північ».

Мукачівський драматичний театр представить глядачу одразу 2 вистави: сатиричну комедію «Академія сміху» та ліричну комедію «Вулкан пристрасті».

Актори Івано-Франківського театру ім. І. Франка привезуть у Мукачево спектакль «Кохання з присмаком дощу» за мотивами оповідання Габрієля Гарсії Маркеса.

А Закарпатський обласний музично-драматичний театр – виставу «Той, що відчиняє двері» за п’єсою Неди Нєжданої.

Програма I Відкритого театрального фестивалю “Сцена на двох”

24.03.2025 (понеділок), 18:00

«Ніч Гельвера», вистава за п’єсою Інгмара Вілквіста.

Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича.

25.03.2025 (вівторок), 18:00

«Академія сміху», сатирична комедія за п’єсою Мітані Кокі.

Мукачівський драматичний театр.

26.03.2025 (середа), 18:00

«Той, що відчиняє двері» за п’єсою Неди Нежданої.

Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів. Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв

27.03.2025 (четвер), 18:00

«Вулкан пристрасті» за п’єсою Олега Савкіна.

Мукачівський драматичний театр.

28.03.2025 (п’ятниця), 18:00

«Кохання з присмаком дощу» – за мотивами оповідання Габрієля Гарсії Маркеса.

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І.Франка.

29.03.2025 (субота), 18:00

«Дві кралечки – на північ» за твором П’єра Нотта.

«Театр у кошику» м. Львів.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Збруч

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