Саме 28 вересня важливо допомогти Павлику Мотичці. Суму подвоїть благодійник

У вівторок, 28 вересня, всі кошти, які надійдуть на лікування Павлика Мотичка, будуть подвоєні. Збільшить суму благодійник, який не називає свого імені. Тож уся сума, яка перерахується закарпатцями на рахунки сім’ї Павлика, збільшиться удвічі.

Ось що пишуть волонтери:

— Друзі, саме сьогодні, у вівторок, 28 вересня, кожен із вас може зробити добру справу, яка буде примножена! Сьогодні, 28 вересня, для Павлика Мотички влаштовано день подвоєння всіх надходжень! Саме тому в цей день допомога Павлику є особливо важливою і вдвічі наблизить його до одужання! Важливий кожен внесок та кожна гривня! Закарпаття багате на добрих, щедрих та небайдужих людей! Разом ми здатні врятувати життя Павлика! Тож давайте всім Закарпаттям зробимо велику добру справу для нашого маленького земляка, який так цього потребує!

Нагадаємо, що хлопчик, який родом із Синевира, має рідкісне захворювання – СМА (спінальна м’язова атрофія). Дитину можуть врятувати дороговартісні ліки: ін’єкція коштує 2 мільйони доларів. Наразі зібрано понад третину.

ПРИВАТБАНК 4149 4390 4290 9840 Мотичка Марія (мама);

5168 7574 0804 6045 Мотичка Марія (мама);

МОНОБАНК 4441 1144 2527 2026 Мотичка Марія (мама);

ОЩАДБАНК 5167 8031 0951 1118 Мотичка Юрій (тато);

БФ “Мирослави Текель” ‌Код ЄДРПОУ 44208458 ‌р/р UA233052990000026006003602651 ‌88000, м. Ужгород, вул.Радванська, 28 ‌Зазначити у переказі: “Павлик Мотичка”.

Varosh