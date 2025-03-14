Сакури в Ужгороді: коли чекати масового цвітіння

Орієнтовно з 10 до 20 квітня в Ужгороді почнуть розцвітати перші сакури.

Про таке у коментарі Varosh, враховуючи дані синоптичних прогнозів, розповіла завідувачка сектору агрометеорології Закарпатського обласного гідрометцентру Оксана Куклишин.

За її словами, цьогоріч вегетаційний період розпочався на тиждень раніше, утім наступний тиждень за пронозами синоптиків буде прохолодніший. Зважаючи на це, активні вегетаційні процеси дещо призупиняться.

«За прогнозами на наступний тиждень нічні температури місцями можуть опускатися й до -3, вдень максимум також буде невисокий – до +10 градусів. Це трохи пригальмує процеси вегетації: вона відбуватиметься в денні години. Разом із тим, кліматологи прогнозують, що квітень уже буде тепліший за норму. Тож очікуємо, що в середині квітня, у проміжок з 10 до 20 числа, сакура вже цвістиме», – сказала Оксана Куклишин.

Також агрометеорологиня сказала, що вже за тиждень-два, щойно після періоду холодних ночей підвищиться температура, почнуть розцвітати перші магнолії. За ними настане черга фруктових дерев: у цвіт підуть персики, абрикоси, черешні, яблуні й груші. І вже затим, коли накопичиться достатня сума тепла, зацвітуть вже й сакури.

«Сакури в Ужгороді на різних локаціях зацвітають в різний час. Першою починає цвісти сакура на Митній, трохи згодом – в історичному центрі. Якщо початок цвітіння припаде на 10 квітня, то пік орієнтовно може бути й 15 числа», – сказала Оксана Куклишин.

При цьому додала, що традиційно період цвітіння сакури триває впродовж тижня, але залежно від погодних умов може розтягується й до 10-14 днів.

Як повідомляв Varosh, аби додати ужгородцям й гостям міста настрою на період цвітіння сакур, а також залучити допомогу для ЗСУ, в Ужгороді 4-6 квітня відбудеться традиційний фестиваль СакураФест.

Цього року захід має саме формат фестивалю, а не ярмарку, як це було в попередні роки — з виставками, перформансами, артзонами та іншими культурно-мистецькими заходами. Основна локація фестивалю розташується на площі Фенцика, Театральній та набережній Незалежності.

А вже зараз у межах фестивалю СакураФест триває приймання робіт на фотоконкурс, за підсумком якого відбудеться тематична фотовиставка в Артпросторі “Ліс”.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

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