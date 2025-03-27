Заходи до СакураФесту від Закарпатської академії мистецтв

Виставка плакатів, креативна фотозона, світловий мапінг, творчі майстерки, ярмарок – і це далеко неповний перелік заходів, з якими Закарпатська академія мистецтв долучається до цьогорічного СакураФесту в Ужгороді.

Як повідомляв Varosh, 4-6 квітня в Ужгороді проходитиме традиційне свято з нагоди сезону цвітіння японської вишні – СакураФест. Аби ще більше додати святу мистецької компоненти, покращити комунікацію з містянами й гостями Ужгорода та наголосити на важливості культури, особливо у часи війни, колектив викладачів та студентів Закарпатської академії мистецтв підготував до фесту масштабну програму заходів.

«Навіть у період війни ми маємо нагадувати, що культура – це наше майбутнє, без культури немає нації. Місія нашого закладу, зокрема – доносити культуру в різних доступних формах. Сакура Фест – один із тих майданчиків, де ми можемо це робити й заразом показати: що таке Академія, чим ми займаємося і що ми вміємо», – розповів у коментарі Varosh викладач Закарпатської академії мистецтв, один із фундаторів кафедри дизайну Владислав Сливка.

Закарпатська академія мистецтв – один із 5 таких закладів, що є в Україні. 4 таких Академії знаходяться в містах мільйонниках: 2 працюють у Києві, по одній – у Львові та Харкові. Таким чином, Ужгород є найменшим обласним центром, який має свою Академію мистецтв. Тож закарпатці, за його словами, можуть пишатися з того, що мають навчальний заклад такого рівня.

При цьому Ужгород є найменшим обласним центром, де є старовинний замок, жодне місто-мільйонник не може похвалитися таким історичним об’єктом. Закарпатська академія мистецтв, своєю чергою, давно співпрацює з адміністрацією фортеці: студенти, що навчалися за освітньо-професійною програмою «Реставрація творів мистецтва», відреставрували понад 100 артефактів музею замку.

Загалом же, зазначив пан Владислав, мистецька історія Ужгорода і Закарпаття в цілому є унікальною в межах України, а відтак її треба підтримувати, розвивати та пропагувати.

Артфотозона, художні майстерки, світловий перформанс: чим дивуватиме Закарпатська академія мистецтв

У Закарпатській академії мистецтв підготували програму заходів, які відбуватимуться впродовж двох днів. У п’ятницю, 4 квітня заходи відбуватимуться безпосередньо на території закладу, у дворику Академії, по вул. Волошина, 37.

У цей день проходитиме виставка плакатів, яку готують викладачі та студенти кафедри дизайну. Виставка передбачатиме інтерактивну складову: кожен із відвідувачів матиме змогу проголосувати за вподобаний плакат. Також гості зможуть оглянути виставку графіки, присвячену відомому закарпатському художнику Василю Скакандію.

Окрім того, у дворику буде облаштована креативна артфотозона, де всі охочі зможуть зробити світлину поруч із розписаним фарбами старовинним авто на пам’ять про знайомство з Академією та участь у СакураФесті.

Кульмінацією вечора стане світловий мапінг перформанс, спроєктований на стіну сусіднього будинку.

«Світлове шоу готують студенти Академії. Те, що Закарпаття має людей, які вміють робити такі перформанси – дуже цінно, і ми хочемо цим поділитися з нашими гостями», – сказав Владислав Сливка.

У суботу, 5 квітня, програма заходів від Закарпатської академії мистецтв продовжиться у скверику ім. Героїв Майдану. Тут проходитиме ярмарок-продаж студентських робіт та виставка писанок.

Одночасно з тим у скверику триватимуть відкриті майстер-класи від викладачів Академії з виготовлення кераміки, техніки друку, написання портрета. Водночас студенти на локації малюватимуть свої малярські роботи, тож відвідувачі зможуть як поспостерігати за їхньою роботою, так і матимуть нагоду отримати свій портрет або шарж.

«Також ми анонсуватимемо серію курсів, які готує Закарпатська академія мистецтв у межах проєкту Art 37. Це буде серія майстер-класів з друку, акварелістики, писанкарства, на які можна буде записатися одразу на місці», – сказав Владислав Сливка.

Загалом же в Академії сподіваються, що пряма комунікація між містянами та колективом Академії стане ще одним містком до розуміння важливості й місії закладу.

«Ужгородці зможуть наочно побачити, чим займаються наші студенти, підтримати їх, поспілкуватися. Бо для нас як викладачів дуже важливо, щоб наші вихованці бачили надію будувати своє майбутнє в України. Або якщо вже знаходитимуть себе за кордоном, то щоб несли українську культуру далі. Коли вони бачитимуть, що їхні роботи цікаві й потрібні людям, то розумітимуть, що вчилися і працювали не даремно», – сказав Владислав Сливка.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпатська академія мистецтв у фейсбуці

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