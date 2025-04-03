“СакураФест”, вистави та екскурсії: афіша подій в Ужгороді 4-6 квітня

Настрій цим вихідним, безсумнівно, задає благодійний фестиваль “СакураФест“, який триватиме всі три дні на різних локаціях у центрі міста. І хоч сакури ще тільки випустили бруньки, кілька сонячних днів зроблять свою роботу і Ужгород зануриться в рожеве. Нагадаємо, що в суботу та неділю буде обмежено автомобільний рух центром міста, тому врахуйте цей момент! Щоб точно орієнтуватися в заходах фестивалю, ловіть афішу фесту:

Та крім “СакураФесту” буде відбуватися ще купа цікавих подій. У Мукачеві, приміром, пройде благодійний турнір з професійного самбо, присвячений 1-му загону спеціальних операцій Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Пройде 11 поєдинків, участь у яких візьмуть професійні спортсмени, а також військові, правоохоронці, прикордонники та працівники інших служб (початок о 18:00 у ресторані «Дарлін» на вулиці Автомобілістів, 18).

В Ужгороді вже з вівторка, з 8 по 12 квітня театр проводитиме V-й Всеукраїнський фестиваль камерного театрального мистецтва «Під цвітом сакури», а в галереї “Ужгород” триває виставка робіт учасників Молодіжного об’єднання Закарпатської організації Національної спілки художників України.

Але повернімося до нашої афіші і подій крім фестивалю, тут теж є з чого вибрати:

4 квітня (п’ятниця)

«Свято першої борозни» в Ужгородському скансені

На тематичну екскурсію з елементами реконструкції «Свято першої борозни» запрошують цікавих в Ужгородський скансен.

“У народній традиції початок весняних робіт відзначали особливим святом – Першою борозною. На занятті ви дізнаєтесь про давні обряди засівання, які супроводжували сільськогосподарський цикл та мали забезпечити багатий урожай. А головне – зможете долучитися до символічного засівання «поля» в музеї!”, — кажуть у запрошенні.

Початок о 14:00.

Вистава “Готель між двох світів”

Чи є життя після смерті? Що чекає нас за межею? Чи знайдемо ми світло в кінці тунелю? Ці питання стають випробуванням для героїв вистави – і для кожного з нас.

На виставу, “химерну драму”, до Закарпатського муздрамтеатру запрошують на 19:00.

5 квітня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

Допрем’єрний показ від Донецького драматичного театру

Допрем’єрний показ вистави “Світчер” за п’єсою Ніни Захоженко відбудеться на сцені театру ляльок “Бавка”. Вистава про пошук себе, про те, що навіть у 30 (навіть??) років багато хто ще шукає і це все ок, кажуть актори.

Режисер-постановник Антон Меженін; Художниця-постановниця Любов Душина; Відео Ammar Kalmar. Початок о 18:30.

Екскурсія “Еротичний Ужгород”

На екскурсію про пікантні історії міста запрошує Мuse travel. Ви почуте пристрасні легенди, романтичні інтриги та секрети минулого, які панували в стародавньому Ужгороді.

Початок екскурсії о 12:00. Вартість — 220 грн за особу. Місця просять бронювати за посиланням.

Вистава “Ефект Елджернона”

Виставу за мотивами твору Деніела Кіза покажуть на Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру. Одна з найзахопливіших історій в світовій літературі оживе на театральній сцені під приводом змагання у кмітливості між білою мишкою на ім’я Елджернон і Чарлі. Кінцевий результат – непередбачуваний.

Початок о 19:00.

6 квітня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Музична казка “Гном Джером”

Маленьких театралів запрошують на день народження гнома Джерома! Його сусіди, звірята з лісової школи танців, вирішують підготувати для нього сюрприз!

Початок вистави о 12:00.

Книжковий благодійний маркет із вайбом Копенгагена

На книжковий маркет, де можна буде придбати також і квіти від @tandem_greenshop та випічку від @folks_patisserie запрошує Олександра Кость, себто @shutymynya. “Буде дууууже багато книг і їх всі потрібно буде купити, щоб ми могли закрити збір для відділення БПЛА ССО, які зараз на Торецькому напрямку, тому всіх запрошую та дууууже чекаю!”, каже волонтерка.

Маркет почнеться о 12:00 за адресою Волошина, 27 (навпроти Егана).

Екскурсія “Знайди їх всі”

Авторська екскурсія-квест від Мuse travel. Гіди пропонують відшукати всі міні-скульптурки Ужгорода та відкрити їхні історії. Початок екскурсії о 12:00. Місця просять бронювати за посиланням.

Вистава “Кайдашева сім’я”

Трагікомедію за твором Івана Нечуй-Левицького покажуть на сцені Закарпатського муздрамтеатру. Актои обіцяють, що ви будете сміятися та сумувати разом з героями і стара давно відома класична історія дещо оновлена на сучасний лад залишить незабутні враження.

Початок о 18:00.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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