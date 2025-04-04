Сьогодні в Ужгороді – перший день СакураФесту, що триватиме з 4 до 6 квітня. Центральна частина міста заповнена ятками з різними товарами, квітами; атмосфера весни повсюди. Фестиваль уже третій рік має благодійну мету: всі зібрані кошти скеровують на підтримку Збройних Сил України.

Наразі через безготівковий переказ зібрано понад 325 тисяч гривень. Це кошти відвідувачів фестивалю та внески самих учасників. Крім цього, є ще готівкові — безпосередньо на локаціях фестивалю. Організатори запланували зібрати 500 000 гривень на комплектуючі для військових.

Співорганізаторка СакураФесту Юлія Дуб розповідає: «Цей фест починався ще приблизно у 2009 році як культурна ініціатива. Але після повномасштабного вторгнення ми вирішили, що не маємо морального права проводити щось без сенсу. Тепер це благодійність і водночас місце єднання. Найбільша складність цьогоріч – нестача волонтерів. Якщо маєте бажання і сили – долучайтеся. Також закликаємо всіх донатити на ЗСУ».

Серед подій, які обов’язково варто відвідати, Юлія виділяє акцію з паперовими журавликами, що триває всі дні, та завтрашнє фаєр-шоу: «Журавлики — це японська традиція, щоб підсилити нашу спільну мрію про перемогу. А фаєр-шоу — дуже сильна кульмінація другого дня».

Локація з журавликами

Локації, мистецькі події і люди

Цьогоріч фест наповнений новими локаціями, мистецькими подіями та виставками, але в центрі всього — люди.

Олена Варварук, майстриня вишивки з Ужгорода, бере участь уперше. «Я почала вишивати на початку повномасштабної війни. Спочатку – картини, а потім з’явилися ідеї для сорочок, кошиків, аксесуарів. На одну річ можу витратити до двох годин. До фесту готувалася місяць», — розповідає жінка, показуючи свої роботи. Всі придбані кошти йдуть на підтримку ЗСУ, адже у самої в родині троє військових.

На фестиваль завітали й учасники з інших регіонів. Сергій Гончаров, майстер 3D-друку, нині мешкає в Ужгороді, але родом із Мирнограда: «Займаюся цим уже 8 років. У мене в офісі висить мапа України, і кожен день я бачу цю відстань – як із одного кінця країни переїхав до іншого. І кожен раз це відчуття не дає забути, чому я тут».

Представники “Андріївського меду” з Волині приїхали з натуральною продукцією: «Маємо мед, олію, креми. Не вперше на фесті, і кожного разу раді, що сакура цвіте хоча б раз на рік. Погода дуже впливає на настрій і кількість людей, але хто приходить — той знаходить щось своє. Бо кожен регіон — унікальний».

А поки відвідувачі прогулюються між локаціями з крафтовими виробами, продавчині діляться своїми спостереженнями.

«Я на цьому фестивалі щороку. Люди цього разу особливо емоційні: питають, хто зробив, куди йдуть гроші. Дуже відчувається, що кожен хоче допомогти», — каже Ірина Гаврильчук, яка продає свічки й аромаподарунки.

СакураФест триватиме ще два дні. Його організаторами Творчі Волонтери Ужгород і Рух підтримки закарпатських військових за сприяння Закарпатської ОВА та Ужгородської міської ради.

Попереду — насичена програма, концерти, виставки, світлові інсталяції та багато світлих моментів. Весна — поруч і в Ужгороді вона має благодійну мету.

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Віталіна Павленко, Микита Пацаловський, студенти відділення журналістики УжНУ

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