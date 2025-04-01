У п’ятницю, 4 квітня, в Ужгороді почнеться третій благодійний фестиваль “СакураФест” від ГО “Творчі волонтери” та “Рух підтримки закарпатських військових”, який об’єднав активне громадянське суспільство Ужгорода, підприємців, місцеву та обласну владу. Всі в міру можливостей долучилися, щоби посилити благодійну мету і туристичну привабливість загалом фестивалю, розповіла Varosh одна з організаторок фесту Юлія Дуб.

Ужгород почав готуватися до СакураФесту: чим здивує фестиваль цьогоріч

Фест, нагадаємо, триватиме на кількох локаціях у центрі міста і матиме повністю благодійну мету: організатори ставлять собі глобальну мету на цьому фесті зібрати півмільйона гривень і скерувати їх у підрозділи, де служать закарпатські військові.

Скансен та Ботанічний сад

Юлія Дуб розповіла, що в музеї архітектури і побуту вже з 10:00 п’ятниці відбуватимуться різного роду майстер-класи, музична програма і пануватиме творча, реміснича атмосфера.

— В Ботанічному саду, ми дуже вдячні керівництву, що пішло назустріч нашим пропозиціям і бажанню, буде локація духовних практик, — каже вона. — Там протягом усіх днів проводитимуть заняття з йоги, чаювання, чайна церемонія, будуть духовні практики, медитації із застосуванням музичних чаш.

У неділю , о 19.00, в Ботанічному саду пройде кінопоказ документального фільму “Нульовий вплив” в рамках клубу Docudays UA та обговорення за участі Марії Симкович з кіноклубу та Катерини Сердечної від ГО “ЧИСТО.ДЕ”.

Усі ці заходи відбуватимуться на різних локаціях саду, а в разі дощу гості зможуть зайти в оранжерею чи в лекційний клас.

Закарпатська академія мистецтв

У дворику Закарпатської академії мистецтв у п’ятницю буде лазерне шоу, виставка плакатів, та будуть презентовані роботи студентів.

В суботу будуть різні майстеркласи і атракції у скверику Героїв Небесної Сотні. Будуть майстерки з кераміки, з ліногравюри, художні виставки, пленер і малювання портретів за донат. Також там виступатимуть студенти Української академії лідерства з музичною програмою.

Заходи до СакураФесту від Закарпатської академії мистецтв

Дитяча залізниця

Тут курсуватиме дрезина, буде катати охочих за донат. Водночас на тій же локації пластуни організують барахолку і співатимуть під гітару. Зі слів Юлі Дуб, там збиратиметься молодіжна, неформальна тусовка.

Площа Фенцика

На площі буде арт-зона з дитячими і дорослими майстер-класами, виставками, аквагримом. Щогодини аніматори з Організації свят “Левеня” проводитимуть дитячі програми.

Тут діятиме великий фуд-корт, де можна буде поїсти, відпочити і відпустити дітей погратися. Крім ого, з площі Фенцика починатиметься великий ярмарок гендмейду, який пройде через площу Театральну.

Тисяча журавликів

— Це буде особлива локація на площі Фенцика, — сказала Юлія Дуб. — Згідно з японською легендою, якщо людина складе з паперу в техніці орігамі тисячу журавликів її мрія здійсниться. Тому наша волонтерка Галина Бабунич усі ці дні складає журавликів і останні кілька десятків до тисячі зможуть скласти охочі на фестивалі. І у нас дуже такий сильний посил, що зараз у всіх одна мрія, одне бажання — щоб закінчилась війна, і Україна перемогла, і вже перейшла до етапу відновлення і розвитку. Задля цієї мрії створюються тисяча журавликів…

Площа Театральна

На сцені площі Театральної програма почнеться з 15-ї години, з огляду на те, що зазвичай у п’ятницю в місті відбувається похорон когось із Героїв… Щоб вшанувати цей момент, програма почнеться з обіду, виступатиме Закарпатський народний хор. Також на площі діятиме костюмована сакурова фотозона.

В суботу вранці зі сцени читатимуть вірші, а ближче до обіду пройде Хода в рожевому, до якої запрошують долучитися всіх охочих. Родзинкою суботнього вечора стане двогодинне фаєр-шоу від Dragonfly та їхніх друзів зі всієї України та Польщі.

Набережна Незалежності

Тут розташується ще один великий фуд-корт і буде продовження ярмарку. Тут здебільшого буде крафтова продукція, як від локальних виробників, так і від виробників з різних куточків України.

Сакури в Ужгороді: коли чекати масового цвітіння

Зрештою, всіх атракцій цьогорічного фесту в одній новині перерахувати важко. Фотовиставка «Ужгород — місто як сад» пройде в Артпросторі “Ліс”, триватиме вона до 13 квітня. Заходи проходитимуть в Артпросторі “Ліс” та ще в ряді закладів. Юлія Дуб сказала: до участі зголосилося більш як сто учасників. Незабаром Varosh опублікує повну програму заходу.

А тим часом уже з 3 квітня стануть доступними листівки-карти для участі у виставці-квесті “Сакура Contemporary”, кількість їхня дуже обмежена, тому пильнуйте, щоб встигнути придбати їх. Адже за наявності листівки ви зможете зібрати мініколекцію картин, які будуть виставлені на виставці.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: картина Віктора Дерди, яку представлять на виставці “Сакура Contemporary”

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