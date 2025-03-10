Сакура в кадрі: благодійний фотоконкурс стартував в Ужгороді

Фотографії весняного, квітучого Ужгорода, у цвіті сакур приймають на фотоконкурс до фестивалю СакураФест. Натхненням для цьогорічного фотоконкурсу стали рядки відомої пісні “Ужгород — місто як сад”. Наразі команда організаторів уже отримала перші кілька десятків робіт, сказав Varosh фотограф Сергій Денисенко.

— З надісланих до 29 березня робіт ми відберемо найкращі і виставимо в артпросторі “Ліс”, — розповів він. — За фото, яке сподобалося, відвідувачі зможуть проголосувати донатом. Це буде благодійна виставка, фото, яке збере найбільше коштів стане переможцем у категорії глядацьких симпатій. Голосувати можна буде через систему QR-кодів.

Торік, каже Сергій Денисенко, таким чином зібрали 2640 гривень. Зрештою, фотографії на виставці оцінюватиме журі — відомі фотографи, які якось пов’язані з Ужгородом, відтак, будуть визначати переможців конкурсу.

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Тож, вимоги до фото:

Розмір: 30×45 см, 300 dpi

Формат: JPG, без полів, рамок і написів

Назва файлу: «Прізвище Ім’я – Назва роботи»

Максимальний розмір файлу: 10 Мб

До 29 березня 2025 р. заповніть форму за посиланням і додайте свої фотографії.

Кращі роботи, обрані журі, будуть надруковані коштом організаторів та представлені на виставці у артпросторі «Ліс». Автори найкращих світлин отримають цінні призи. Відкриття виставки відбудеться 4 квітня о 16:00. Триватиме вона кілька тижнів.