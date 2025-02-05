Ринок нерухомості у січні на Закарпатті: як змінилися ціни, попит, пропозиція

Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA проаналізував, як змінився ринок нерухомості України впродовж січня.

За підсумком аналітичного дослідження оприлюднено зведену інформацію про стан на ринку новобудов в різних регіонах України, а також показники щодо ринків оренди й продажу вторинного житла.

Первинний ринок

За даними DIM.RIA, у січні 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 23 новобудови на 38 секцій. Найбільше об’єктів здали в Київській області – 7, з них 4 — безпосередньо у столиці.

Стан на кінець січня в Україні налічується 763 завершених новобудови, найвища частка завершених обʼєктів — в Одеській (54%), Волинській (48%), Дніпропетровській та Рівненській (по 43%) областях.

Середня ціна за 1 кв. метр у новобудовах у січні 2025 року зменшилась лише у чотирьох областях України, у решті – зросла на 1-8% або залишилась без змін. Найдорожчим на первинному ринку лишається Київ з середньою вартістю 1 351 доларів за м².

У Закарпатській області ціна на продаж у новобудовах в січні становила 1 144 долари за м². Порівняно з груднем 2024 вартість залишилася незмінною, тоді як у порівнянні із січнем 2024-го – зросла на 3%.

Щодо попиту, аналітики відзначили його зростання на первинне житло впродовж січня по всіх областях. Зокрема на Закарпатті попит на «первинку» у січні відповідно до грудня 2024 року зріс на 27%.

Вторинний ринок

На ринку продажу вторинного житла у січні, відповідно до грудня, кількість нових пропозицій зросла в більшості областей. У Закарпатській області кількість пропозицій збільшилася на 53%.

Поруч із тим, у січні в області також зросла й вартість житла на вторинному ринку. Так, ціна на 1-кімнатну квартиру, порівняно з груднем 2024-го, підвищилася на 2%. Тоді як у порівнянні з січнем минулого року – зросла одразу на 33%. В середньому вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку житла станом на січень становила 70 381 долар.

Так само майже в усіх областях, окрім Чернігівської, у перший місяць 2025 року зафіксували й зростання попиту на ринку вторинного житла. В Закарпатській області він збільшився, порівняно з попереднім місяцем, на 14%.

Ринок оренди

Що стосується ринку оренди, то в січні, порівняно з груднем 2024-го, кількість нових пропозицій житла знизилася у всіх областях. На Закарпатті, зокрема, кількість пропозиції впала на 30%.

Вартість оренди 1-кімнатної квартири по області, у порівнянні з попереднім місяцем, в середньому зросла на 13% і становила 14 280 грн.

Попит на оренду житла на вторинному ринку в січні 2025 в Закарпатській області також збільшився. Порівняно з груднем 2024-го цей показник зріс на 48%.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Інфографіка: DIM.RIA

Головне фото: Фокус

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