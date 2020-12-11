Римма Зюбіна, Сергій Танчинець та їхні песики — у календарі 2021. Цей соціальний проєкт допоможе безпритульним тваринам

12 українських зірок та їхні коти й собаки взяли участь у благодійному проєкті “2021: ЗІРКИ ТА ЗВІРІ” від журналу VIVA! та притулку Сіріус. Серед цих артистів двоє – родом із Закарпаття – акторка Римма Зюбіна та фронтмен гурту BEZ Обмежень Сергій Танчинець.

Два інтерв’ю до теми:

Артисти та музиканти Джамала, alyona alyona, Ахтем Сеітаблаєв, Римма Зюбіна, Сергій Танчинець, Валерій Харчишин (Друга Ріка), Христина Соловій, Дмитро Шуров (Pianoбой), Олег Собчук (СКАЙ), Сергій Кузін (Radio Roks), Дизель (Green Grey), Іван Леньо (KOZAK SYSTEM) закликають усіх небайдужих зібрати кошти для найбільшого притулку для бездомних тварин в Україні “Сіріус”.

Зірки зі своїми домашніми улюбленцями взяли участь у фотосесії, аби привернути увагу до безпритульних котів і собак. Результат – серія фотосесій, зірковий фотоспецпроект, запис відео та видання унікального календаря на 2021 рік.

Мета проєкту “2021: Зірки та звірі” – створення справжнього тимчасового дому для постраждалих від людської жорстокості тварин, та будівництво притулку європейського рівня. Зібрані кошти від продажу календаря будуть перераховані на адресу притулку “Сіріус”.

Замовити календар можна тут.

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