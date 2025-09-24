“Рушник Єдності” від української громади Будапешта став рекордом України

23 вересня в Будапешті Book World Records офіційно зафіксували рекорд України — найдовший рушник, виконаний у техніці вибійки. Майже 10-метровий “Рушник Єдності” створили представники української громади в Угорщині на День Незалежності України. На полотні рушника у техніці вибійки штампами-кліше зображені українські символи, назви областей і контури великих міст України.

Дипломи про присвоєння рекорду вручив Почесний консул України в Шіофоку (Угорщина) Золтан Хорват. Їх отримали мисткиня Христина Благодір, голова Української асоціації “Єдність” Вікторія Петровська та Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Федір Шандор.

Ідея створити такий великий рушник вибійкою виникла в майстрині Христини Благодір, яка проводить у Будапешті клуб вишивки “Українські традиції”.

— Основна її ідея полягала в тому, щоб на рушнику зобразити назви й контури областей і великих міс України, — розповіла Varosh Лариса Таранець, членкиня Української Асоціації “Єдність”. — Планувалося додати різні елементи, які будуть відгукуватися людям. Учасники заходу могли залишити свій слід на рушнику як символ єднання. Це підтвердило важливість культури в самоідентифікації українців.

До створення рушника долучилися українці, які живуть у Будапешті, Посол України в Угорщині та представники дипломатичних установ.

— Основа ідея створення “Рушника Єдності” полягала в тому, щоб створити щось в єдності, разом. Те, що наш рушник отримав таку відзнаку і став рекордом України, дуже показово і важливо для нас, — каже Лариса Таранець.

Лариса Таранець також розповіла, що ініціативою “Рушник Єдності” Українська асоціація приєдналася до міжнародної акції “Знаки ідентичності”, яку започаткувала мисткиня з Києва, дизайнерка Каріна Гаєва. Для тієї акції українці асоціації теж створили рушник, який поїде у світове турне. Це дозволить показати українську культуру в різних країнах світу.

Встановлення рекорду відбувається за підтримки Громадської спілки “Світове Українство” та журналу “Business Woman”.

Про рейтинг

Book World Records — це міжнародний проект, який представляє унікальні особливості та досягнення людства в усьому світі. “Книга світових рекордів” фіксує унікальні досягнення у сферах спорту, мистецтва, розмірів, першопрохідців, масових заходів, освіти, медицини, винаходів, дітей, культури, а також в інших категоріях, які так чи інакше стосуються сфер людського життя та суспільства загалом.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Українська асоціація “Єдність”

