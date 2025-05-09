Рух транспорту перекриють на два дні в центрі Ужгорода. Які вулиці перекриють (Доповнено)

У зв’язку з проведенням у неділю, 11 травня, Krayna Uzhhorod Marathon на підтримку Збройних Сил України в місті буде перекрито рух транспорту через вулицю Олександра Довженка та площу Поштову.
Перекриття діятиме 10 та 11 травня (субота і неділя).
Міські автобуси № 7, № 7Д, № 9, № 14, № 20 курсуватимуть за зміненими маршрутами – через вулиці Митну та Собранецьку, інформує відділ транспорту міськради.
Забіг триватиме в неділю з 08:00 до 14:00, інформує Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Перекритими будуть:
-> пл. Поштова
-> пл. Корятовича (від пл. Поштової до вул. Олександра Духновича)
-> вул. Олександра Духновича
-> вул. Капітульна (відрізок від собору до вул. Августина Волошина)
-> вул. Августина Волошина (від вул. Капітульної до вул. Івана Ольбрахта)
-> вул. Івана Ольбрахта
-> вул. Габора Дойко
-> вул. Лесі Українки
-> вул. Михайла Коцюбинського (від вул. Лесі Українки до вул. Робочої)
-> вул. Робоча
-> проїжджа частина Київської набережної
-> вул. Закарпатська (уздовж Ротарі парку)
-> вул. Юрія Гойди
-> вул. Володимира Гошовського
-> Народна площа (від вул. Володимира Гошовського до вул. Олександра Довженка)
-> вул. Олександра Довженка
Реверсивний рух
-> транспортний міст + вул. Академіка Шпеника (одна смуга до вул. Габора Дойки)
-> проїжджа частина Православної набережної до консульства – дозволений рух тільки на виїзд із вулиці
-> міст на вул. Миколи Бобяка
Односторонній рух
-> вул. Руська (від вул.Робочої до Православної набережної)
-> проїжджа частина Слов’янської набережної
-> вул. Загорська
-> вул. Івана Франка
-> вул. Митна (до Ротарі парку)
Ускладнений рух
-> пл. Шандора Петефі
-> міст Масарика
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Varosh, за інформацією Ужгородської міської ради
Фото ілюстративне/Uzhhorod Modernism
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