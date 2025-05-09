Рух транспорту перекриють на два дні в центрі Ужгорода. Які вулиці перекриють (Доповнено)

У зв’язку з проведенням у неділю, 11 травня, Krayna Uzhhorod Marathon на підтримку Збройних Сил України в місті буде перекрито рух транспорту через вулицю Олександра Довженка та площу Поштову.

Перекриття діятиме 10 та 11 травня (субота і неділя).

Міські автобуси № 7, № 7Д, № 9, № 14, № 20 курсуватимуть за зміненими маршрутами – через вулиці Митну та Собранецьку, інформує відділ транспорту міськради.

Які вулиці будуть перекриті

Забіг триватиме в неділю з 08:00 до 14:00, інформує Управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Перекритими будуть:

-> пл. Поштова

-> пл. Корятовича (від пл. Поштової до вул. Олександра Духновича)

-> вул. Олександра Духновича

-> вул. Капітульна (відрізок від собору до вул. Августина Волошина)

-> вул. Августина Волошина (від вул. Капітульної до вул. Івана Ольбрахта)

-> вул. Івана Ольбрахта

-> вул. Габора Дойко

-> вул. Лесі Українки

-> вул. Михайла Коцюбинського (від вул. Лесі Українки до вул. Робочої)

-> вул. Робоча

-> проїжджа частина Київської набережної

-> вул. Закарпатська (уздовж Ротарі парку)

-> вул. Юрія Гойди

-> вул. Володимира Гошовського

-> Народна площа (від вул. Володимира Гошовського до вул. Олександра Довженка)

-> вул. Олександра Довженка

Реверсивний рух

-> транспортний міст + вул. Академіка Шпеника (одна смуга до вул. Габора Дойки)

-> проїжджа частина Православної набережної до консульства – дозволений рух тільки на виїзд із вулиці

-> міст на вул. Миколи Бобяка

Односторонній рух

-> вул. Руська (від вул.Робочої до Православної набережної)

-> проїжджа частина Слов’янської набережної

-> вул. Загорська

-> вул. Івана Франка

-> вул. Митна (до Ротарі парку)

Ускладнений рух

-> пл. Шандора Петефі

-> міст Масарика

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Varosh, за інформацією Ужгородської міської ради

Фото ілюстративне/Uzhhorod Modernism

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