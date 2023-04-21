Рух центральними вулицями Ужгорода на вихідні перекриють

22 та 23 квітня в Ужгороді буде перекрито руху транспорту вулицями Олександра Довженка та Івана Крилова – для кращого доступу до локацій із сакурами (схема перекриття – на фото). Про це повідомила Ужгородська міська рада на своїй сторінці у Телеграмі.

До такого кроку вдалися через те, що в центрі міста проходитиме “Сакура-Фест” та буде чимало туристів, які приїхали помилуватися цвітінням сакур. Саме в районі вулиць Довженка та Крилова ці дерева найстаріші та найгарніші.

“Курсування автобусів за міськими маршрутами №№ 7, 7Д, 9, 14, 20 буде здійснюватися через вулиці Митну та Собранецьку”, — пояснили в міськраді.

Нагадаємо, цими вихідними в місті відбудеться цілий ряд заходів: благодійних, культурних, соціальних та спортивних.

Varosh

Фото Ужгородської міської ради

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