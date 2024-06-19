“Розправ крила”: на екопікніку на Березі Закарпатського Моря прибирали та займалися птахоспогляданням

На Березі Закарпатського моря відбувся 24-й екопінкнік. На цей раз захід, традиційно організовуваний екоініціативою CHYSTO.DE?!, мав назву «Розправ крила».

Окрім прибирання сміття з Берега Закарпатського Моря, волонтери присвятили цей екопікнік дослідженню території заказника. Саме тому організатори обмежили кількість учасників до 100, аби мати можливість зробити дослідження якісно і комфортно, розповіла для Varosh комунікаційниця екоініціативи CHYSTO.DE?! Катерина Сердечна.

Серед гостей, яких запрошують організатори з просвітницько-розважальною метою, був мандрівник Євген Довгалюк. Чоловік кілька років досліджує плавучі острови Супою і є фундатором Центру вивчення і збереження природи, культури і архітектури «Озеро Супій».

Про досвід птахоспоглядання, цікаві факти з життя птахів і невеличкі хитрощі споглядання за ними для учасників розповіла орнітологиня Ганна Кузьо. Також вона разом із колегою Марією Хорняк-Лук‘яновою на світанку одного із днів навчали учасників екопікніка птахоспогляданню.

Про тонкощі і цікавинки цієї справи можна дізнатися також і на сайті організації CHYSTO.DE? . Там же можна знайти інформацію про “Птахоспоглядання – пам’ятка для початківців”, яка стане у пригоді бьордвотчерам-початківцям, а також коротенький інформаційний довідник «Птахи українських Карпат», створений спільно з орнітологинею Ганною Кузьо.

«В екородини цього разу була надзвичайно важлива місія. Свого часу територію Закарпатського Моря прагнули прихопити до приватних рук і забудувати. Ми спільно з науковцями доклали чималих зусиль, щоб надати цій території природоохоронного статусу, бо вона межує з НПП “Синевир” і є теж дуже цінною. Ми відстояли її у судах. Зараз важливо допомогти науковцям, зайнятим вивченням впливу війни на довкілля, ще краще дослідити й нові природоохоронні території, щоб не втратити ту цінну природу, яка в нас поки є. Тож цього разу наші любі прибиральчани свідомі громадяни коханої України на один день перетворились на особливих дослідників і фіксували флору та фауну даного ландшафтного заказника”, – зазначила співзасновниця громадської організації Олена Жук.

Вже в серпні волонтери планують наступну 3-х денну подію «ECO FILM FESTIVAL від CHYSTO.DE?!», яка буде присвячена загиблому на російсько-українській війні співзасновнику ініціативи та чоловіку Олени – Роману Жуку. Роман був фотографом, відеографом, фахівцем з туризму з Мукачева. Він мріяв запалити якомога більше людей бажанням стати свідомими.

«Створення відео, які висвітлюють екологічні проблеми є одним із дієвих інструментів та сприятимуть підвищенню рівня екологічної обізнаності та сталому екологічному розвитку», – переконані в ініціативі.

Більше про заходи та саму ініціативу “ЧИСТО.ДЕ” можна дізнатися на сторінках організації.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Артура Засадного

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