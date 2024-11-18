Розпочалася реконструкція пункту пропуску “Лужанка-Берегшурань” на Закарпатті

Реконструкцію міжнародного автомобільного пункту пропуску “Лужанка-Берегшурань”, що на кордоні з Угорщиною, Україна здійснюватиме у співпраці з Європейським Союзом.

Так, роботи проводяться в межах програми «Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF) і фінансується за грантові кошти ЄС та кредиту Європейського інвестиційного банку, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Загальний бюджет проєкту – 11,6 мільйонів євро. Половину суми надає ЄС у вигляді гранту, інша половина – кредит від Європейського інвестиційного банку (EIB).

На пункті пропуску «Лужанка» на Закарпатті планують здійснити реконструкцію під’їзної дороги і влаштувати пішохідну зону, обладнати додаткові інспекційні пости для різних видів транспорту, а також дві системи зважування в русі WIM для вантажівок – на в’їзді та виїзді. Також разом з угорськими колегами українська сторона має підготувати техніко-економічне обґрунтування для загального розвитку автомобільних пунктів пропуску на кордоні Угорщини та України.

Комплекс робіт триватиме до кінця 2026 року, а вже до кінця листопада цього року Служба відновлення у Закарпатській області планує розпочати процедури закупівлі робіт та послуг, необхідних для реаізації проєкту.

Пункт пропуску «Лужанка-Берегшурань» має стратегічне значення для транспортного сполучення між двома країнами – він розташований на міжнародній магістралі М-24, що є частиною середземноморського транспортного коридору TEN-T. Реконструкція сприятиме зростанню обсягів торгівлі, покращенню безпеки, збільшенню пропускної здатності та комфорту на кордоні.

Як повідомляв Varosh, влітку цього року Кабінет міністрів України затвердив угоду з Угорщиною, яка дозволить відкрити новий пункт пропуску «Велика Паладь-Надьгодош» для легкового транспорту. Документ також розширив рух транспорту в пункті пропуску «Лужанка-Берегшурань», зокрема для пасажирських перевезень, вантажних перевезень і порожніх фур.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Решетилівщина

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